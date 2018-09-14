李進勇迎媽祖 張麗善勘堤防

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中國時報
／雲林報導

雲林縣長參選人李進勇與北港鎮長參選人張勝智13日成立北港聯合競選總部，2人前往北港朝天宮迎請媽祖神尊坐鎮競選總部；另一名縣長參選人張麗善則前往台西鄉勘查堤防塌陷情況，以及關心口湖鄉增設抽水站事宜。

選戰逼近，參選人陸續成立競選總部，李進勇與張勝智北港聯合競選總部13日成立，2人上午8點前往北港朝天宮迎請媽祖神尊，隨後徒步走到北港鎮華勝路上的競選總部，沿途開路鼓、千里眼與順風耳將軍護隨神轎，聲勢浩大，上午9點許抵達競選總部完成安座。

李進勇、張勝智表示，北港媽祖慈悲為懷，希望媽祖保佑選賢與能，讓有能力、有理想的人出來顧雲林、顧北港，他們也會更努力提出各種地方建設藍圖並逐一實現，打造雲林縣成為最幸福的縣市，讓北港老鎮再創高峰。

台西鄉溪頂村舊虎尾溪北堤因823豪雨多處塌陷、堤基淘空，張麗善接獲民眾陳情，13日邀集水利署第5河川局局長陳中憲與溪頂村長林錠玉等地方人士會勘，要求相關單位盡速採取補救措施與完成堤防重建，日後再追究責任歸屬。

張麗善隨後前往口湖鄉謝厝村，謝厝村因為抽水機具管線過小，抽水功能受限，823豪雨時淹水情況相當嚴重，張麗善要求水利單位改善抽水設備、新增抽水機具，才能保障村民生命財產安全，免於日後豪大雨再陷入淹水惡夢中。

(中國時報)

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