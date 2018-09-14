劉育豪服務滿檔 抓機會補睡

屏東縣議員劉育豪（右）積極爭取地方建設。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

從政16年、下屆將爭取連任的屏東縣議員劉育豪，積極爭取縣內重大交通建設，常為完整政策論述，不惜與網友在公開社團筆戰，他堅定的說，所有努力都是為了家鄉這塊土地更好而奮鬥，強調「屏東市、我們的事」。

劉育豪翻開一天行事曆，洋洋灑灑超過20件服務案件，為此，他養成分段睡眠習慣，找個時間小睡片刻，就可以恢復體力，如果沒辦法休息，就利用空檔經營臉書，5分鐘、10分鐘都不能浪費。

不同一般政治人物，他從不讓小編代筆，PO文內容以縣政府推動的新政策或局處新措施為主，早一步發布讓網友知道，也會將看到的美麗景色及美食上傳分享，順勢宣傳屏東觀光，近來常為公共事務在網上與鄉民「熱烈」討論，期待讓真理越辯越明。

親友常勸他眼不見為淨，醫師好友更說熬夜筆戰傷身又傷心，劉育豪則是不吐不快，認為有些人為反對而反對，但公共事務要說給民眾清楚，所有對城市有益的事，他不怕得罪少數人。

走入體制內盼讓城市往好的方向發展，積極爭取屏東第二條快速道路、高捷延伸及高鐵南延屏東，認為要加強屏東市商業活動，便捷交通建設刻不容緩；劉育豪曾是個室內設計師，加上處女座龜毛個性，觀察公共工程的角度首重便利，期望屏東能朝幸福之路邁進。

(中國時報)

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