江煥彬家族 奪全國蜂蜜賽3大獎

養蜂事業傳承到第4代的新竹市江煥彬家族，今年3人包辦「全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」1座特等獎與2座頭等獎，「養蜂權威」是實至名歸。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

已傳承4代的新竹市養蜂人家江煥彬家族，近日參加「全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」，在224位參賽者中，榮獲1座特等獎與2座頭等獎，市長林智堅13日特別頒發「養蜂權威」匾額，並讚嘆江煥彬家族是名符其實的新竹之光與養蜂權威。

市府指出，「2018全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」日前評鑑結果出爐，新竹市養蜂產銷班班員江煥彬拿下「特等獎」，班長江為宏與青年農民江義揚榮獲「頭等獎」，其中江煥彬與江為宏是堂兄弟，25歲的江義揚則是江煥彬的兒子，是江家第4代養蜂傳人，而光是江煥彬與江為宏兩位堂兄弟就獲得過3次特等獎、8次頭等獎，實是「養蜂權威」。

江家從日治時期就開始從事養蜂產業，江煥彬則是從16歲就開始學習養蜂技術，已有40年的養蜂經歷，23年前就榮獲「全國10大傑出青年」的殊榮。

他後來與江為宏為穩定蜂蜜的銷售通路並降低產銷成本，兩人各自建立自家蜂蜜品牌，從源頭養蜂工作到蜂蜜收成後相關蜂蜜周邊產品的開發均親手包辦，是自產自銷的優秀代表，難得的是兩人積極培養後輩進入養蜂產業。

而曾拿下2017年「10大傑出農民獎」的江義揚選擇了與時下年輕人不同的道路，跟著父親與家族學習養蜂技術，這次是首度在全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑獲獎，表現獲得專家評審的肯定，可謂是養蜂界的明日之星。

(中國時報)

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