南市府官員 起立默哀30秒

2018年09月14日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市慰安婦銅像遭日人藤井實彥出腳作勢踹踢，國民黨籍4位台南市議員指責台南市政府對此事件置身事外，13日在議會自由發言時，要求台南市政府官員起立默哀30秒，官員當場照作。

台南市議員王家貞手持慰安婦銅像旗幟，要求所有市府官員起立，她表示，慰安婦阿嬤受到日本人羞辱、踐踏，台南市政府都未曾公開對藤井實彥的言行表達聲音，應該感到慚愧。

王家貞表示，民進黨台南市長參選人黃偉哲陣營說國民黨在操弄歷史，但蔡英文總統競選時曾說要為慰安婦討公道，至今台南市政府對此事件除了一篇新聞稿外，幾乎未置一詞，日本團體事後的公開道歉根本不夠，台南市政府應該將藤井實彥列入黑名單。

王家貞越講越激憤，當場撕毀藤井實彥的照片表達抗議，要求所有市府官員起立，為慰安婦阿嬤致哀30秒，官員們紛紛起立低頭照作。

台南市代理市長李孟諺當場表示，政府應該要為慰安婦所受的委屈，幫忙爭取應有的權利。

此外，日本「慰安婦的真相國民運動組織」為藤井實彥作勢腳踢慰安婦銅像道歉，國民黨台南市黨部主委謝龍介與台南市慰安婦人權平等促進協會13日發表3點共同聲明，雖肯定日方的道歉文，但不滿文中未譴責藤井實彥的作為與謊言，另要求藤井與日本在台交流協會代表沼田幹夫都該出面道歉。

謝龍介表示，台灣人願意給認錯的人機會，但藤井事發後不斷強辯、誣陷影片造假外，從未對自己輕蔑侮辱的動作向台灣人道歉，此種懦夫態度已讓日本人蒙羞，徹底傷害台、日間友好互信，再次要求藤井應該就侮辱慰安婦銅像的行為公開道歉。

(中國時報)