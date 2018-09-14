陳學聖做月餅 楊文科推廣智慧農業

2018年09月14日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／綜合報導 呂筱蟬、／綜合報導

國民黨桃園市長參選人陳學聖13日參加觀音區黨內活動，重申反對水利會官派、反對深澳電廠重啟外，針對中油要在觀塘工業港區建造「第三天然氣接收站」也堅決反對。他也造訪伊甸烘焙坊為弱勢發聲，呼籲大眾買月餅禮盒做公益；新竹縣長參選人楊文科發表科技農業創新政策。

陳學聖說，當選市長後，不管環評結果為何，如果中油三接站還沒有開工，一定不會發給動工許可，如果已開工則勒令停工，絕對不能讓錯誤的能源政策，犧牲珍貴藻礁生態。

他也說，桃園市近年來食安問題嚴重，尤其黑心蛋事件，造成所有糕餅業者憂心忡忡，當選市長一定會在稽查的基本工徹底落實。

而國民黨籍新竹縣長參選人楊文科13日發表科技農業創新政策，未來將透過農業經濟雲計畫結合物聯網、大數據等新興科技，導入智慧農業，給予農民在農作耕種策略及旅遊產品設計等參考依據，他也前農委會主委兼前縣長范振宗、與新竹縣農會及青農們一同促銷中秋節蔬菜，請民眾支持在地農民。

楊文科指出，農業發展運用科技輔助，經由智慧農村的經濟雲服務計畫，可對農作物、畜牧及漁業養殖等，透過環境控制系統，經由雲端發出異狀警示訊號，讓農民及業者即時應對，在產銷部分也可建立雲端農作產銷平台，媒合在地小農及企業通路。

(中國時報)