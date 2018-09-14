死者賣房200萬尾款 疑支付買凶費

2018年09月14日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄冰屍案案發後，主嫌、丁姓死者長子找媽媽向阿嬤討200萬元，疑為買凶費。共犯蔡、高兩嫌13日裁定羈押禁見。檢方解剖複驗，證實致命傷為頸部刀傷，仍有疑點待釐清。死者老母則強忍悲慟說，選擇原諒凶嫌。

連日來，丁嫌供詞一再反覆，但「大體會說話」，檢方會同法醫相驗戳破丁嫌扯謊「為反制家暴父而誤殺」；從死者傷勢與凶嫌供詞有所出入，研判凶手不僅1人，有其他共犯參與。

檢方13日早上9時許進行複驗，會同法醫師解剖，初步認定致命傷就是頸部刀傷，並從遺體、棉被採集DNA及皮屑組織等微物跡證一一比對，抽絲剝繭勾勒案情，及是否有其他涉案人。

另外，死者失蹤前曾交代賣房子200萬尾款寄放於友人，並告知「只有媽媽來領才可」，死者母親日前透露，媳婦在案發後三天兩頭就來討那筆錢，最後被討回去，昨則三緘其口。

據透露，當天死者長子與妻子，陪同母親到律師樓與該名友人辦手續，先匯到死者母親戶頭後，她領出來再拿現金200萬給孫媳，媳婦僅說是要充當家用及生活費。

丁嫌偵訊時坦言，花百萬買凶弒父，原答應給兩共犯各50萬，但實際支付蔡、高分別為36、26萬。據悉，丁嫌一屁股債，已無閒錢用來買凶，是否案發後拿這筆200萬元買凶，及丁嫌母親扮演角色為何，仍需進一步調查。

(中國時報)