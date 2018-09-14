張花冠要揪水利會長會勘解決

2018年09月14日 04:10 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣太保市東港尾排水清淤管理權責歸誰，縣府與嘉南農田水利會講不清，議員王啟澧除要籌組專案小組，也要求縣府應顧及百姓死活，負起責任，因水利處堅持土地所有權人是水利會，縣長張花冠當場要求水利處邀水利會長楊明風跟她一起去會勘，還說再不處理，就找農委會主委，再不行就找行政院長，就是要把權責分清楚。

東港尾排水因長期未清淤，遇雨就淹，王啟澧接獲陳情後曾找水利處和水利會協調，但兩單位都說不在權限之內，王啟澧認為縣府與水利會互踢皮球，只會造成人民財產損失，民眾不清楚始末，第一個就怪縣府。

水利處長林谷樺展現立場，指如果所有區排都由縣府負責，人員和經費將超出負荷，且未經公告的排水要整治或清淤，縣府將無法向中央申請補助，強調權責還是要分清楚，也說如水利會自己的區排或水路不負清淤責任，可以水利法加以抵制。

張花冠也說，縣府小錢可以出，但責任要分清楚，會邀水利會長跟她一同會勘，「把話講清楚」，重申縣府該做的不會推，沒做可以被打臉，「我們爭的是一個理」。

嘉南農田水利會管理組黃義銘表示，類似狀況不只嘉縣有，水利會跟台南市政府經過密集檢討，現只剩不到30條水路還未釐清管理權，在此經驗下，很樂意雙方能就相關規範進行檢討。

(中國時報)