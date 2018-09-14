東亞三巨頭較勁 各取所需

2018年09月14日 04:10 中國時報 謝志傳

第4屆「東方經濟論壇」於9月11日至13日在俄羅斯的海參崴舉行，俄羅斯總統普丁、中國大陸國家主席習近平與日本首相安倍晉三趁此機會會面。正值中國大陸與美國大打貿易戰之際，3人的會面可以說是一場各取所需的戲碼。

就俄羅斯而言，在敘利亞問題上，俄羅斯與美國立場相左，且在其他議題上也是南轅北轍，此時更需要一個戰略夥伴。中國大陸與俄羅斯關係緊密，雙方不僅簽訂石油與天然氣合約，俄羅斯也是提供大陸武器的主要夥伴。對中國大陸而言，美國總統發起的貿易大戰正酣，拉攏俄羅斯也是向美國證明自己有實力強大的盟友可以互相依靠。

此次中俄除簽訂幾項投資計畫外，「東方經濟論壇」上另一個亮點是中俄「濱海2號」計畫的實行。「濱海2號」國際交通運輸走廊是一項連接吉林省的大型交通運輸紐，琿春—瑪哈林諾口岸，以及濱海邊疆區南部的波斯耶特、扎魯比諾和斯拉維揚卡等港口的中俄合作案。儘管大陸力推的一帶一路戰略在東南亞或南亞受挫，但在東北亞卻可以透過與俄羅斯的合作，使得一帶一路戰略可以持續推動下去。

至於日本與俄羅斯則是各說各話，雙方為了北方四島的領土問題吵了幾十年，至今仍無共識。就算普丁臨時提出雙方先簽署和平協議，再解決北方四島領土問題，還是遭到日本拒絕。不過日本首相安倍晉三與大陸國家主席習近平的會面則是日方的重點。今年適逢《中日和平友好條約》簽訂的40周年紀念，如何修補好雙邊關係，為安倍晉三訪問中國鋪路才是重點。

此外，過去兩年多來，民進黨政府極力拉攏日本對抗中國大陸，台灣問題則成為安倍與習近平會談的重點之一。習近平與安倍晉三會面時稱，中日雙方要始終恪守和遵循中日間4個政治文件，特別是日方要妥善處理好歷史、台灣等敏感問題。習近平等同暗示日本，要遵守雙方過去的政治文件立場。安倍為了讓雙邊關係回溫，則回日方在上述議題上的立場未變，也希望能促進雙邊高層互動。

此次論壇中，俄羅斯、中國與日本的互動是各取所需，畢竟俄羅斯、中國最近均和美國關係不佳，需要彼此取暖與相互支持。而日本則被美國總統川普點名為下一波發動貿易戰之國家，儘管美國與日本有同盟條約，但為了國家利益，美國亦有可能對自己的盟友下手。因此日本藉此機會，對中國大陸與俄羅斯表達善意，顯示出國際政治的詭譎。

從日本的例子可以看出，國家安全不能只有建立在所謂同盟關係上，而是必須廣結善緣，走出自己的一條路。民進黨政府不妨多多學習日本靈活的做法，而不是緊抓住美、日對抗大陸。（作者為國家政策研究基金會高級助理研究員）

(中國時報)