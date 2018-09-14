戮力建構東廠 為了什麼

2018年09月14日 04:10 中國時報 何展旭

行政院促轉會副主委張天欽因在內部會議，點名侯友宜就是轉型正義惡例，「不操作太可惜」等言論，遭外界質疑淪為執政黨選戰打手，而狼狽下台。張天欽違法脫線行徑固然應該予以譴責，但這起事件反映出民進黨假藉「轉型正義」形塑綠色威權黨國體制的作為，卻更加令人憂心。

依《中央行政機關組織基準法》第3條規定，「獨立機關」指的是依據法律獨立行使職權，自主運作，不受其他機關指揮監督之合議制機關。司法院大法官釋字第613號解釋更指出，獨立機關的主要目的「在法律規定範圍內，排除上級機關在科層式體制下所為對具體事務決定之指揮與監督，使獨立機關有更多不受政治干擾，依專業自主決定之空間。」

張天欽假藉職權，在內部會議公然下達對候選人進行操作的命令，同時還指稱有8位民進黨立委作為側翼，已將排除政治干擾、中立行使職權的法定義務拋諸腦後，自甘墮落充當政治打手。甚至外界對於促轉會「特務機關」的質疑，張非但不以為意，還洋洋得意說，已由「南廠」變為「西廠」，現在升格為「東廠」，擺明自我認證促轉會就是一個道地的特務機關。這已經嚴重破壞法治，違反《促轉條例》第12條客觀中立行使職權的要求。

對於張天欽荒腔走板的行徑，雖然促轉會為監督不周公開道歉，但撇清此為非正式會議不能代表促轉會，總統府及行政院也趕忙澄清「不認同」張的行為，彷若這只是張天欽一人的責任。然而府院黨似乎忘了，當初是誰不顧違憲質疑，「橫柴入灶」強行制定《促轉條例》，去催生這樣一個「特務機關」？又是誰信誓旦旦掛保證，提名任命張天欽出任副主委，如今卻忙著切割、棄之如敝屣，甚至對於「張天欽是誰找來的」還引起黨內爭論。執政黨這般「負責任」的態度，確實叫人嘆為觀止！

更令人驚悚的是，從曝光的錄音內容來看，促轉會人員對於身在「東廠」引以為傲，不但有執政黨立委作為側翼，還有黨產會、內政部及中選會可以共同進行作戰。至此我們才恍然大悟，原來民進黨再次執政後，高舉「改革」、「轉型正義」，忙著立法、設機關，竟然是為了將國家機關變成執政黨的組織，把公務員黨工化，去建構宰制國家所有資源的制度，形成新型的集權獨裁黨國體制。難怪對於蔡政府將指派花蓮縣代理縣長，基層公務員人心惶惶，擔憂面臨綠色恐怖。

明朝盛行「廠衛」組織，除了「錦衣衛」及「東廠」外，還曾經出現「西廠」及「內廠」，其目的在鞏固封建制度的皇權。在現今民主法治的社會，民進黨戮力建構特務機關，究竟又是為了什麼？（作者為國家政策研究基金會司法及法制組召集人）

(中國時報)