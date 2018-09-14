流感防疫腳步緩慢

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中國時報
金傳春

國防大學戰爭學院自9月5至10日爆發10名A型流感群聚病例，校方停課延至一週，幸9月5日首例快篩確診為A型流感，馬上防控致無重症，侵襲率為2.8%，即粗估沒抗體的易感染者350人左右。此群聚病例正提供校園流感群聚事件的防控實務演練，並警示啟動流感防疫的多方準備。

為因應2009年新型流感H1N1病毒造成全球流行，台北市政府整合衛生、教育、社會局與資訊單位，研發「校園為基準的傳染病症候群偵測系統」，涵蓋自托兒所、幼稚園至小學、中學與大學，針對台北市12區每日蒐集校園的症候群偵測病例，在台大公共衛生學院、醫學系、中研院人文社會科研中心及台北市衛生局、聯合醫院、衛生資訊的跨領域合作研究，發現此系統能偵測校園的重要傳染病，尤其是腸病毒、腹瀉與流感，若大學的參與率再改進，更能提高流感的防疫效能。

尤其2009年全球流感大流行時，美國紐約市與泰國曼谷的群聚與死亡病例均與大學生的傳播有關。更重要的是校園傳染病症候群偵測病例的時效性，比醫院急診症候群偵測病例更早，而有較長緩衝時間進行多項防疫。惜此套系統在中南部縣市較少推動執行。

今年為1918年西班牙流感全球大流行的100周年，至今已有4次「全球的流感大流行」， 2018年初中國大陸發生季節流感來勢洶洶的大流行，北京市有9000例，是去年的19倍，北京兒童醫院的單日門診流感超過萬名。因此9月8至9日在北京召開「2018年世界流感大會」，期能在下一波全球流感大流行之前做好準備，防患未然，並於10日進行防疫的國際專家會議。

會中提出許多科技防疫建議，包括：加強動物流感病毒的監測、研發病毒快速檢驗試劑、病毒變異須研展「通用疫苗」而對不同亞型流感病毒均有效、提升流感接種率與非藥物的阻斷防疫、更新新藥物臨床治療指南、中草藥對預防流感的研究、提升醫療機構病患大量湧入的緊急應變與重症處置，及推動不同流行情境的跨部會演練。

台灣近年禽流感病毒持續在禽場流行，農委會多年來的作法是將流行之初來自野鳥的禽流感病毒基因序列公布之後，即靜寂無聲，但來自不同禽種的鄰近台灣禽場高風險區的病毒序列才更該公布，尤其當前流行的演化分支2.3.4.4 H5病毒有較高的基因重組性與可經多種野鳥持續傳播，惜科技部今年大筆研究經費在人工智慧，流感的前瞻公共衛生研究計畫慘遭滑鐵盧。試問我們的全球大流行研發潛力不預先備妥，難道要等待如2003年SARS流行的慘痛教訓？（作者為國立台灣大學公共衛生學院兼任教授、台灣公共衛生促進協會顧問）

(中國時報)

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