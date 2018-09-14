胡佛、張天欽與民主憲政

2018年09月14日 04:10 中國時報 主筆室

中央研究院院士胡佛去世次日，社群媒體踢爆行政院促進轉型正義委員會副主委張天欽濫用職權，鬥爭他黨候選人。胡佛早年在威權體制、憲法因動員戡亂時期遭凍結的時空背景下就主張憲政主義，因而長期活在調查局約談和限制出國的陰影下。美麗島事件及黨外組黨時，他都出面協助奔波，盼當局從寬處理，和張忠棟、楊國樞與李鴻禧被稱為「台大4大自由主義學者」。他與楊國樞相繼去世，令人感慨自由主義學術救國時代的結束。但當我們正緬懷胡佛為憲政主義奮鬥的一生時，張天欽事件卻讓人憂心，台灣憲政主義是否正走向失敗？

在包括張忠棟、胡佛及更多民主運動先驅奮鬥下，台灣實施總統公民直選與立法院全面改選超過20年，歷經3度政黨輪替，民主雖然遭遇困難，亦初步有成，社會亂中有序，持續發展。不過張天欽事件彰顯的政務官濫權事件，不但將深化政黨惡鬥，更涉及台灣憲政主義能否繼續穩定的嚴肅問題，全民都需要警覺。

憲政主義的基礎是政治文化，首先應從民進黨的政治文化開始追究，究竟它是一個民主政黨，或只是不計手段抓緊政權的選舉機器？張天欽身為促轉會副主委，卻敢肆無忌憚，不但視黃煌雄主委如無物，還宣稱8位民進黨立委都是他的側翼，這難道不是高層有人撐腰嗎？更令人難以想像的是，發生了這麼誇張的醜聞，身兼民進黨主席的總統蔡英文，是透過總統府及民進黨發言人表示「無法認同」，輕描淡寫。更荒謬的是，總統府發言人還說，促轉會有獨立性與公正性，會自行決定要怎麼處分張天欽。張天欽明明就是政治任命，赤裸裸地當起政治打手，更自稱促轉會是東廠。這位發言人卻還在說什麼獨立性與公正性，把人民當成傻瓜嗎？

促轉會的成立與法定職權是否合憲，存在很大的爭議。另一個受到合憲性質疑的機關是行政院不當黨產委員會。黨產會從成立之初，就因為同時享有行政與準司法權，而被認為有違憲之虞，其處分已多次遭法院裁定可能違憲。

黨產會對於打擊在野黨不遺餘力，只要遭到黨產會自行認定與「不當黨產」沾上關係，就可以剝奪人民或是團體的財產。不但超越了行政、司法分立的基本憲法精神，更踐踏了憲法對人民基本權利的保障。因此今年6月台北高等行政法院在審理相關訴訟案件時，就以《不當黨產條例》條文有「違憲」之虞，向大法官會議聲請釋憲。

民進黨二度執政，掌握立法院多數席次後，修法成立的這兩個機關完全違背憲政主義。胡佛有生之年再三闡述憲政主義的基本原則在於政府的權力必須受到限制，不但不能行使憲法與法律沒有明確授權的權力，即使透過立法的形式授權，只要內容是政府擴權，一樣違背憲政主義，一樣是違憲毀憲。民進黨政府成立的促轉會與黨產會，鮮明佐證了違憲毀憲、違背憲政主義的第二種樣態。胡佛教授雖已辭世，但這兩大違憲機關的存在，卻提醒了我們憲政民主尚未成功，全民必須勇敢而堅決地捍衛憲政主義。

民進黨以民主、進步為名，二次執政的濫權現象非常明顯，以政治籠絡為手段，以轉型正義為名義，逐步破壞台灣得來不易的憲政民主。風行草偃，張天欽之流才膽敢大放厥辭。他得意洋洋，自承促轉會已經升為東廠，恰恰是最真實的供詞。

民眾已經看到，民進黨政府成立的促轉會與黨產會這兩個機構，不只違憲，更是東廠。我們更想知道，在民進黨控制下的政府機構，有多少也已經淪落為東廠了？期待民進黨政府自行解散這兩個機構恐屬緣木求魚。憲法的最後守護者理當是大法官會議，只是不知道大法官會議是否也東廠化了？

台北高等行政法院已提出《不當黨產條例》違憲聲請釋憲，大法官會議應趕快審理，未來對於促轉會的違憲釋憲申請案，也當本於憲政主義處理。大法官們千萬不要自證寧可東廠化、屈從上意，卻不願意捍衛憲政主義，在台灣憲政民主史上留下永久的汙名。公民也需自覺，用手中選票制裁濫權毀憲的政黨。

(中國時報)