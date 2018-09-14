2018年09月14日 04:10 中國時報 主筆室

民進黨政府全力推動「轉型正義」，不但立法還成立了促轉會，沒想到促轉會淪為東廠。促轉會副主委張天欽雖然因為言行不當而辭職，府院也同聲譴責，不過各界質疑在張天欽主持的會議中，那些喊打喊殺的「東廠太監」們卻毫髮無傷，船過水無痕。去了一個張天欽，再補上幾個太監，促轉會一樣可以繼續打打殺殺，這樣製造社會對立的機構還有存在的必要嗎？

從張天欽在內部會議的發言中，可一窺當朝蔡政府官員的嘴臉，完全把政府機構當成鬥爭工具。促轉會只有兩年時間要處理過去數十年來的案件，主要任務包括還原歷史真相、平復司法不公、促進社會和解，責任重大，但「張天欽們」卻放著正事不幹，將自己矮化到當選舉打手，如此行徑是何等幼稚、又是何等的反民主。

在會議中發言不當的除了副主委張天欽外，還有主祕許君如、研究員蕭吉男、副研究員張世岳；把促轉會當黨的鬥爭機制，不但要打擊選舉對手，還要民進黨立委當側翼，爭取預算。光是這些發言就不配當公務員了，在民主化多年之後，還有這樣封建專制的心態，納稅人甘心繳稅供養他們嗎？

這些「東廠太監」是否適任，行政院發言人說，由於促轉會是獨立機關，行政院沒有權力嚴厲監督，所有權責都在主委黃煌雄身上。奇怪了！促轉會的人事是由行政院長提名，行政院卻推得一乾二淨，賴清德道歉難道是做做樣子？還是人事權都在蔡總統手上，行政院只好推說沒權力監督？

蔡政府成立了很多新機構像黨產會、促轉會，根本就是酬庸兼打手。從促轉會人員的東廠心態，搞社會對立，以及出事後行政院事不關己的態度，還不該裁撤嗎？

(中國時報)