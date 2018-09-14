2018年09月14日 04:10 中國時報 楊艾俐

楊偉中溺水事件餘波蕩漾。我較關心的是現在台灣人海外旅行的安全，這是普世的議題。2017年台灣出國人次已突破1565萬人次，幾乎占了台灣2/3的人口，由於台灣小，近來各種旅遊安全措施都做得不錯，到國外遊玩以及公差，很可能疏忽人生地不熟帶來的危險。水火無情，舟行三分險都是古今通用的警語。

去年令我震驚的一場車禍是緯創資通旗下的緯穎科技公司5位員工，8月28日凌晨在美國墨西哥州因為躲避野兔發生車禍，都是年輕工程師，1亡1重傷3輕傷。這個車禍其實可避免，因為：第一、他們不應該這麼晚還在開車，一定是白天已經忙了一天，利用晚間趕路。

其次竟是因為閃避野兔發生翻覆。美國很多地方都有野生動物，如果是小動物，看到時距離很近了，大概只能撞上去；如果是鹿、狼、熊等，就得放慢速度或換車道，只能等待牠離開。

最後，過世和重傷的乘客都是因為沒有繫安全帶而被拋出車外。近日台灣流行自駕遊，尤其在美國這種幅員廣大的國家，自駕遊要非常小心。美國不管前座後座都得繫安全帶，小孩要坐在嬰兒座椅，遇車禍可以減少撞擊力，活命的機會大很多。兩個月前，美國亞裔一家6口出去度假，回程時被一輛工程車撞上，後座4個女兒都沒有繫安全帶，全部當場過世，4位妙齡少女就此香消玉殞。

在美國開車多年，我得到的經驗就是遵守規則，美國開車法令多而嚴，國人常覺太過龜毛，但是美國車速快，高速公路限速120公里，一般道路70公里，駕駛人只要沒有交通堵塞，都是以這個速度前進，因此各項規則都有所本，最好就是遵守，例如看到紅燈一定要停，你在紅燈閃時以為沒車，但是很可能馬上有輛車從旁邊開來。

換車道一定要打燈，不單是禮貌，也是安全。看到停的標誌，就要剎車全停。去年4位從中國大陸來的自駕客左轉時，沒有在STOP標誌下停，結果被直行的大巴士撞翻，全車4人都死亡。

旅行時坐船泛舟，一定要確定船上是否有足夠的救生衣，搭小船最好能穿上救生衣，這次楊偉中父女都沒有穿救生衣，也是造成悲劇的主因。

今年整個7月船難不斷，美國密蘇里州旅遊勝地泰布爾羅克湖，有1艘水陸兩棲鴨子船載著31人下水，卻因惡劣天氣而翻覆，釀成17死的慘劇，1名生還婦女科爾曼更在事故中痛失9名家人，命運之詭譎令人難以置信。而在氣候劇變的今天，水面上風暴乍起，很難預料。7月4日前後在泰國發生44人死亡的船難，相隔千里的利比亞也接連發生兩次船難，150人左右失蹤或死亡。證實確實水火無情，也是個凶險的7月。

台灣還有很多民眾喜歡在颱風前或有大浪時戲水，這也是極其危險的事，民眾常常漠視政府發布的警語，9月初，宜蘭2天之間3起意外就使得7人喪命。令人膽顫心驚，證實水火無情，在國外很多小學、中學已經把游泳列為必修課程，游泳的人必須知道水的危險。

(中國時報)