民進黨選舉奧步再進化

2018年09月14日 04:10 中國時報 彭蕙仙

距離年底選舉差不多70天左右，民調直直落、執政成績不理想的蔡英文政府，心裡的急切憂慮可想而知。在這情況下，向來被人認為是「選舉100分」的民進黨，果然展開了各種「助選」的奧妙步數，簡稱「奧步」。

完全執政的民進黨，從中央到地方，從行政權、司法權到立法權，手上的殲敵工具多到不可勝數，涵蓋的範圍既廣且深。

以政黨為整治對象的，包括黨產會近日宣布中影為國民黨的附隨組織，立刻收歸國有。如此說來，作家小野和導演吳念真，也可以說是喝國民黨奶水長大的，因為當年他們深受中影栽培，才有了後來的成就；其次是中選會主委陳英鈐在戶政機關都還沒有開始核對公投連署資料之前，就有辦法判斷國民黨送的3個公投案，有6成是大量抄寫、2%是死人連署，真不知道他是用哪隻眼睛看到的？

就對付單一政敵來看，有促轉會以東廠手段企圖重擊國民黨新北市長候選人侯友宜；法院判花蓮縣長傅崐萁有罪，內政部立即解職，預定代理縣長的熱門人選旋即放話要讓花蓮縣「翻天覆地」。新北和花蓮都是民進黨的落後選區，所以他們大概自認不施以非常手段難有轉機。

報效黨國，連北農總經理吳音寧都不落人後。針對備受爭議的第一果菜市場改建案，吳音寧在會議中天外飛來一筆說，北農在今年3月就提出了新建案，然而市場處卻仍然採用韓國瑜任內的舊案，「真可惜！」此說立刻遭到產發局打臉說並非事實。吳音寧說的話是不是事實並不重要，跟上民進黨「全黨一致打藍」的隊伍才是要緊。韓國瑜都卸任一年半了，吳音寧對他還是念念不忘，有機會就抓出來打兩下。看來民進黨高雄市長的選情也挺緊張。

台中市長林佳龍的競選手段之誇張荒唐，也不遑多讓。根據台中市議員張瀞分的質詢資料，林佳龍在台中首長的Line群組裡傳了一則訊息，上面寫著「拜託各位首長同仁，盤點所有組織內外的人脈關係，先放下手中較不重要的一般業務，增加時間全力投入組織動員行程，展開拜託再拜託，這將至少增加5萬票…」林佳龍要公務員「發揮傳教士精神」，放下手中的業務，全力投入選舉組織動員。

為求連任，現任首長或多或少都會請部屬拉票，但是像林佳龍這樣公然要局處首長放下市政業務、全力投入選舉，還真是首見。這除了可以看出民進黨台中市長的選情確實遭逢相當大的壓力之外，更顯示民進黨高官要員拚選舉已經瘋狂到完全不在乎外界評價的程度了。

張天欽、林佳龍、陳英鈐等人的膽大妄為，就是民進黨的縮影：大權在握令人失去忌憚之心。然而，俗話說：「傲慢之人驟得通顯，天將重刑之也。」為什麼近日事端橫出、隱藏的事一一曝光？民進黨人應該戒慎恐懼。

（作者為資深媒體人）

(中國時報)