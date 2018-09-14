總統不該進圓山指揮所

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中國時報
蘭寧利

為期4天的年度政軍兵推已經在11日結束，相較於去年政軍兵推以中共透過網路、飛彈襲擊我方基礎設施，演練我方政府單位的因應作為，今年兵推軍方色彩略微淡化。由於國際局勢變動劇烈，今年政軍兵推將外交及兩岸局勢變化做為主軸情境。

這是遲來的正確，畢竟國家安全不是國防安全，軟實力要發揮的地方甚多，軍事解決是最後、最不得已的手段。絕不能因軍方救災的便捷與無償，且其主官多樂此不疲，就肆無忌憚地將事事均與國防部掛勾。國家安全範圍包羅甚廣，不能以有「兵棋」2字就將國防部列為關鍵的「受測者」。

此次兵推以戰略層級的「不對稱戰爭」為主軸，就已經包含濃厚軍事對抗的意味在內。「不對稱戰爭」是我方據以反制敵方，還是敵方對我施行「專剋制我薄弱處」的全面性作戰？演習的想定必然是超乎政、軍、心、經之上的國家戰略階層來策定，當然就不應該墮落到軍事戰略的「重層嚇阻能量」上。否則試問，政、心、經等國家戰略的「重層嚇阻能量」又如何發揮？

我國的政軍兵推源起於民國80年三軍大學校長葉昌桐上將呈李登輝總統的一篇報告，該報告係以1990年參訪羅德島美海軍大學兵棋中心的全球兵棋推演心得為基礎。該推演是一個極機密的推演，白宮與五角大廈均派遣足以代表政策的官員參與，與想定有關的美國駐該國大使及有間接關係的美駐中立國大使也都參加，詳述駐在國對想定可能的反應。

當年的想定是假設伊拉克突然攻占科威特。整個推演都著重於政治、外交、經濟與盟國的可能反應與發展。軍事干預只是最後不得已的結論，沒有行動細節。很湊巧地，不久後真的發生與想定相同的事實，所以有人懷疑「沙漠之盾」與「沙漠風暴」很像是事先做好的陷阱。我們的建議就是置重點於政治、外交（如誰會支援台灣…）、經濟（如封鎖後動力資源的維持…）等。

至於總統進入圓山指揮所後也參與兵推，包括與幕僚討論並下決策。把想定編的以「不對稱戰爭」和「重層嚇阻能量」為重點，根本離不開軍事，好像離開軍事就沒得耍了，根本就忽略了政治、外交、心理與經濟諸般戰略都有極大的揮灑空間。總統不該進入圓山指揮所，所有的蛋不能擺在一個籃子裡，對這個如此高價的目標，敵方有決心也有絕對的能力一擊全毀。為安全計，總統應該「狡兔三窟」讓敵人難以捉摸。而只要涉及動用軍事的相關決策，參與的幕僚就絕非一般，動用軍事的相關決策總統也只能作「軍事解決」的指示，絕不能讓外人伸手進軍令系統。

今年兵推軍方色彩雖略微淡化，如能與戰時的指揮所再作區隔，讓各部會多做功能的發揮，未來兵推就更能趨於常態了。（作者為海軍退役中將）

(中國時報)

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