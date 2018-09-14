王岐山再當救火隊長？

2018年09月14日 04:10 中國時報 白德華

中美貿易戰升級之際，倫敦《金融時報》報導，北京已邀華爾街金融鉅子16日前往北京參加「中美金融圓桌會議」，並會晤大陸國家副主席王岐山。這項消息來得突然，卻顯示大陸國家主席習近平有意藉昔日「救火隊長」的能耐，在中美貿易戰事方酣之際力挽狂瀾。

美國總統川普將針對大陸2000億美元商品課徵懲罰關稅，近日又宣布下波可能再對2670億美元商品加徵關稅。不按牌理出牌的川普讓北京疲於奔命，且至今不知這盤棋該怎麼打？從十九大後北京面對的海內外形勢來看，令習近平頭痛且唯一難掌控的，恐怕就是川普擺出的龍門陣了。

從大陸高層掌管經貿的戰將來看，似乎還找不到破解棋局的高手。最被習近平器重的國務院副總理劉鶴今年赴美不下兩次，但美國給他不少排頭吃。先是3月劉鶴一踏上美國當日，美公布提高3項陸輸美產品關稅歡迎他；5月赴美與財長穆努欽磋商，表面風光，和川普見了面，且發表聲明「兩國同意不打貿易戰」，但當月底白宮就宣布了將對500億美元的中國商品徵25%關稅。

除劉鶴三番兩次赴美外，不管國務院負責外貿的胡春華或外事委的楊潔篪、王毅，在這場貿易戰上都非最直接的圈內人。依此看，找王岐山「出山」重掌大旗也是合理推測。

按《金融時報》所言，此次會議代表陸方出席的包括前後任央行行長周小川、易綱，及銀保監會主席郭樹清，還有劉鶴的得力助手財政部副部長廖岷等人，但因邀訪時間倉卒，如高盛、黑石等金融界鉅子及前財長鮑爾森都無法出席，只能派代表參加。

毫無疑問，這是在劉鶴等人與川普智囊打交道的官方第一軌商談之餘，由王岐山操盤第二軌，並藉二軌人馬──由華爾街的美商巨賈及多年來熟知中美經貿運作的人士所組成，以反轉目前貿易戰陸方被動的失衡狀態。

誰負責解決中美貿易戰？誰是北京面對棋局的真正掌門人？劉鶴或胡春華？至今似乎還看不出來。雙方戰略模糊且仍在僵持狀態。

王岐山過去號稱「救火隊長」，一路過關斬將，解決廣東國投債務、避免金融風暴，解決SARS危機等，習近平上台後的「反腐」更讓外界驚嘆其執行力。如今他身兼外事工作委員會委員，參與外交最高決策，過去又有多年中美經貿談判經驗，出面統整貿易戰實不做第二人想。

中美貿易戰年中開打後，王岐山會見了芝加哥市長伊曼紐爾、特斯拉董事長馬斯克等美國政要及企業家，讓外界揣測他重新披掛上陣的可能性。加上對中國2000億美元商品加徵關稅宣布前，美國金融及科技鉅子齊聲反對，都讓外界期待王岐山「出山」化解中美「新冷戰」。

(中國時報)