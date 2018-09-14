遭批黨政軍介入 講客公共化

2018年09月14日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

外界批評客委會直接經營「講客」廣播電台違反「黨政軍退出媒體」。行政院會昨還是通過「客家公共傳播基金會設置條例」草案，客委會主委李永得表示，目前講客電台屬客委會，但未來基金會成立後，將直接經營講客廣播電台，達成客家傳播媒體公共化的目標。

針對黨政軍退出媒體的質疑，政院在去年6月通過《客家基本法》時，李永得曾表示，客委會直接經營講客電台，只是暫時的措施；客委會傳播行銷處長游進忠進一步說，講客電台是依照《廣電法》成立，屬公益廣播電台，目前隸屬客委會轄下，未來將會轉移到基金會去經營，公共化的角色會更明確。

保障客家傳媒近用權

李永得昨表示，「客家公共傳播基金會設置條例」草案是依據《客家基本法》規定，辦理客家公共傳播事項。未來將積極與朝野黨團溝通協調，期待能盡速通過，讓客家傳播法制化。

基金會可經營製播獲利

游進忠說，依《客家基本法》第17條規定，政府應捐助設立財團法人「客家公共傳播基金會」，辦理全國性的客家廣播及電視傳播事項，法規有4項主要重點，包括保障客家傳播媒體近用權；落實客家語言文化傳承；推動客家傳媒法制化及公共化；並導入外部監督機制。

依照基金會設置條例規定，未來基金會的經費來源包括「捐贈」及「收入」，捐贈可來自公私立財團法人、個人及政府編列預算；另外，基金會也可以經營媒體服務製播，從中獲利。未來基金會將設置董事11到17人，其中員工董事至少1人，監察人3人，董事及監察人任期3年，連選得連任1次。董監人選由客委會徵選，提請行政院長遴聘，送立法院備查。

行政院長賴清德則期許，透過財團法人「客家公共傳播基金會設置條例」立法，可以促進客家媒體公共化，有效達成客家語言與文化推廣、傳承目的。

(中國時報)