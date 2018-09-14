王世子失蹤？韓音樂劇也搞宮廷鬥爭

2018年09月14日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

皇后恨宮女，宮女不但讓皇上失了魂，還讓太監動心，宮廷鬥爭陰險直接燒到音樂劇！融合東方寫意的韓國原創音樂劇《王世子失蹤事件》首度來台。該劇巧妙融合推理與愛情大悲劇，2010年在韓國首演造成轟動，獲第18屆韓國音樂劇大賞最佳創作音樂劇與最佳導演等大獎加持，至今在韓國多次重新上演，依舊聲勢不墜。

編劇韓A-Reum表示，希望觀眾跟著台上演員一起推理解謎，與角色一同發掘可能的真相，「我覺得這齣劇提醒觀眾本質的重要，宮廷鬥爭，尋找世子的過程中，不要遺忘的其實是自己的初衷。」

音樂劇《王世子失蹤事件》劇情講述朝鮮時代，宮女子淑是隨王后一起入宮的貼身女僕，意外得到王的恩寵；內官具東從小愛慕子淑，在子淑隨王后入宮後，決定去勢成為內官，只求守護子淑。一晚王世子失蹤，意外發現子淑與具東私會，其實只是崔尚宮與嫉妒的皇后想要除掉子淑而展開的一連串內鬥。

曾經看過該劇的音樂劇製作人張芯慈說，舞台布景極簡，但音樂上加入打擊樂、爵士樂到韓國傳統樂舞混搭，讓人想一直聽下去；整齣劇其實是一個非常悲傷的愛情故事，但又很懸疑，「導演徐在亨手法簡潔，時空倒敘或前進的手法運用得觀眾都可以一目了然，節奏是很西方百老匯，但又帶有東方意境，很值得台灣觀眾欣賞。」

韓國音樂劇《王世子失蹤事件》將於9月14日到16日演出，地點在新北市藝文中心演藝廳。

(中國時報)