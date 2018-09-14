王世子失蹤？韓音樂劇也搞宮廷鬥爭

宮廷戲燒到音樂劇，融合東方寫意的韓國原創音樂劇《王世子失蹤事件》首度來台。（廣藝基金會提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

皇后恨宮女，宮女不但讓皇上失了魂，還讓太監動心，宮廷鬥爭陰險直接燒到音樂劇！融合東方寫意的韓國原創音樂劇《王世子失蹤事件》首度來台。該劇巧妙融合推理與愛情大悲劇，2010年在韓國首演造成轟動，獲第18屆韓國音樂劇大賞最佳創作音樂劇與最佳導演等大獎加持，至今在韓國多次重新上演，依舊聲勢不墜。

編劇韓A-Reum表示，希望觀眾跟著台上演員一起推理解謎，與角色一同發掘可能的真相，「我覺得這齣劇提醒觀眾本質的重要，宮廷鬥爭，尋找世子的過程中，不要遺忘的其實是自己的初衷。」

音樂劇《王世子失蹤事件》劇情講述朝鮮時代，宮女子淑是隨王后一起入宮的貼身女僕，意外得到王的恩寵；內官具東從小愛慕子淑，在子淑隨王后入宮後，決定去勢成為內官，只求守護子淑。一晚王世子失蹤，意外發現子淑與具東私會，其實只是崔尚宮與嫉妒的皇后想要除掉子淑而展開的一連串內鬥。

曾經看過該劇的音樂劇製作人張芯慈說，舞台布景極簡，但音樂上加入打擊樂、爵士樂到韓國傳統樂舞混搭，讓人想一直聽下去；整齣劇其實是一個非常悲傷的愛情故事，但又很懸疑，「導演徐在亨手法簡潔，時空倒敘或前進的手法運用得觀眾都可以一目了然，節奏是很西方百老匯，但又帶有東方意境，很值得台灣觀眾欣賞。」

韓國音樂劇《王世子失蹤事件》將於9月14日到16日演出，地點在新北市藝文中心演藝廳。

(中國時報)

爵士老靈魂 77歲秀即興 深坑多福宴佳餚票選 中獎名單公…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。