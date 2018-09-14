歐陽奶奶的華爾滋 回憶生命之舞

2018年09月14日 04:10 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

高齡87歲的新北市模範母親張常美，年輕時曾遭逢白色恐怖冤獄，出獄後和在獄中相識的歐陽劍華結婚，兩人用心養育1女3子，使其在藝術、學術領域大放異彩，張常美也成為眾人口中敬愛的「歐陽奶奶」。劇場導演林志遠新作《回憶華爾滋》，回顧歐陽奶奶的曲折故事。

在日前排練演出現場，張常美表示，「當年在軍法處的日子非常驚恐，每天都提心吊膽，每天都會有人被帶出去被槍斃，不知道何時會輪到自己。」

林志遠現年38歲，畢業於台藝大戲劇系，他近年進駐蔡瑞月舞蹈社，以人權故事為創作題材編劇、導戲，「我們都不是當事人，在寫這些作品的時候，我希望自己能不融入過多自己的詮釋和情緒，期望能夠還原史實，忠實呈現受難者故事，反映當事人在當下的狀態。」

劇中除了張常美，還有其他受難者包括丁窈窕、施水環的故事，名稱取為《回憶華爾滋》，是來自施水環在獄中常聽的英文歌，「這些女子在最青春年華的時刻，因為一些莫須有的緣故，而被抓進獄中，人生因此去了一大半，甚至命都沒了。」

林志遠表示，整部作品會開始於一支華爾滋，也會結束在一支華爾滋，「這是屬於這群受難者的生命之舞，演出這些故事，不是評斷，也不是批判，而是讓現代人了解在這片土地上，曾經發生了那些事，不該被忽略和遺忘。」

(中國時報)