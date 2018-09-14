曾志偉：看到帳本就哭了

曾志偉（左）欣賞錢嘉樂不斷提攜後進，親邀他執導《黃金兄弟》。（陳俊吉攝）

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中國時報
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林曉峰（左起）、陳小春、鄭伊健和錢嘉樂（右）戲裡戲外都有兄弟情。

電影《黃金兄弟》集合古惑仔原班人馬鄭伊健、陳小春等人演出，錢嘉樂挑戰自導自演，昨和監製曾志偉在台受訪，錢自嘲：「以前是『古惑仔』現在是『古惑佬』。」

錢嘉樂相隔10多年再執導筒，相當重視劇情，他回想曾演出《色，戒》並參與動作設計，李安導演當時紳士地詢問他意見並建議修改，讓他了解：「動作是我最好的東西，但是不要忘記文戲。」

該片成本高達10億台幣，錢嘉樂感謝曾志偉對執行監製下命令：「盡量滿足導演的要求！」投資該片的包含動作巨星成龍、寬魚國際老闆邱瓈寬，曾志偉說：「還沒看電影，看到帳本就哭了！」邱瓈寬開玩笑：「都想蒙面去銀行了！」立刻被曾糗：「拖鞋會被認出來！」邱還吐槽曾根本是慈禧太后在下令，「一超支就不接電話。」

曾被鍾楚紅狠甩耳光

曾志偉表示數年前和5位主演吃飯，看著他們聊天就想拍部電影，5人為該片排除其他邀約，曾加碼爆料5位演員私下睡同張床，雖然錢嘉樂否認此事，但好感情不容置疑，拍戲之餘常吃飯喝酒，謝天華和陳小春還經常做拿手料理，曾搞笑下結論：「其實這部片是同性戀電影。」

曾志偉在片中飾演5兄弟的義父，因故打陳小春一巴掌，他表示該場戲不難，反倒過去和鍾楚紅拍片，對方打他10多次都未成功，他決定示範甩對方耳光，鍾楚紅用力「反擊」讓他至今難忘：「耳朵一天半都聽不到。」該片主演陸續來台，因擔心颱風襲台，在安全考量下，15日下午2點戶外粉絲見面會改在西門町今日秀泰影城舉辦2場售票特映場，該片21日上映。

(中國時報)

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