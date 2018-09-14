黃奕儒自嘲 保養吉他很NG

2018年09月14日 04:10 中國時報 蔡琛儀 專訪

黃奕儒受到五月天阿信力捧。（盧禕祺攝）

新人黃奕儒日前推出首張同名專輯，他雖擁有多把吉他，但自嘲在吉他保養上不及格，只是用琴袋裝著放在基隆的家，有時帶去琴行做基本保養，因此有些吉他還受潮。他的第1把吉他被媽媽借出後從此消失，第2把是高中時買的電吉他，因疏忽導致吉他斷頭，第3把吉他則在他人生中扮演重要角色。

黃奕儒的第3把吉他是他首次自費2萬多元買的，陪他征戰許多比賽，但他苦笑說，當時比賽幾乎屢戰屢敗，「那時才覺得自己好像不是很適合比賽型的表演者，一覺得要被別人打分數，感覺變得很正式嚴厲，所以回到小型演唱會、街頭表演就比較自在。」

後來他到街頭獻唱，這把吉他和他歷經風吹日曬，至今吉他上還留著當時他偷偷貼的各式大小抄。

父親偷看兒子演出

他有次曾接受路人請託，為一個女孩驚喜獻唱生日快樂歌，「後來那個女生就過來謝謝我，還買小禮物送我，我們也有合照，讓我知道唱歌也可以做很棒的事情。」

過去吉他都是跟爸媽「吵」來的，爸爸雖也會彈吉他，但對他想玩音樂頗有微詞，後來他以成績當作交換籌碼，爸爸才答應買吉他給他，甚至他在街頭演出時，爸爸也會偷偷去看，還會主動傳他的新聞及歌迷拍的影片給他看。

如今黃奕儒受到五月天阿信的力挺，站上上海3萬人場地演出，知名度漸開，通告越變越多，也收到不少邀約，「很感謝阿信一直推薦，自己也沒想過阿信會力挺，真的很感謝。」

(中國時報)