王琄挑戰零演技不拱手讓獎

2018年09月14日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

金鐘視后王琄今年以《阿青，回家了》與同劇的是元介入圍迷你劇集女配、男配角。王琄昨直言，演員要對自己誠實，更要有榮譽感，她近來常被問想不想再拿獎，「說實話當然希望」，即便自己已有3座獎座肯定。她擔心評審若考量這部戲只能2選1，笑言：「那我絕對不讓他（是元介）。」是元介抱平常心，他說希望把三金的地毯都走過，接下來目標是金馬獎。

是元介專心拍戲之餘仍想唱歌，時隔4年，月底將推出單曲，加上入圍金鐘，雙喜臨門。公布入圍當天，他在海邊拍攝MV，風浪大又下雨，情歌要表現悲傷情緒，導演周美玲知道他開心極了，對他說：「你現在應該沒辦法悲傷，不然你表演喜極而泣好了。」他昨形容最後呈現的情緒是「臉上很感動，心裡很澎湃」，第3次敲金鐘，他心情反而平靜，有種安定感。

與視后合作壓力大

是元介外型濃眉大眼，拍戲時習慣挑眉，在鏡頭前微動就明顯，這次拍《阿青》，王琄大方分享表演心法，直言「你眉毛很有事耶」，他便把眉毛打薄，讓角色有層次感。

早在12年前，他們合拍過大愛的戲，當時是元介還是歌手，他常載王琄回家，笑稱有段「溫馨接送情」，王琄會在車上提點他，是元介說：「那時候琄姊講什麼，我完全聽不懂、無法意會。」

是元介再次和王琄合作，心理壓力大，「我當演員這麼久，對人的感覺一定有，但這次有一場我要和電視機裡的琄姊隔空飆戲，滿大的挑戰。」

他說，導演拍這場戲之前對他說「王琄很強，你不能弱掉」，那場戲是當天的第1場，他本來頭腦昏沉，聽完導演的話馬上驚醒，那陣子常常一早起來就拍哭戲，2周的拍攝時間，戲裡有打官司情節，彷彿經歷3、4年一樣。

看書影片堆疊角色

該劇講述妥瑞兒飽受社會歧視，進而犯下殺人大錯的故事，是元介演妥瑞兒阿青的哥哥，因弟弟犯錯而自責，他坦言拍完近1個月都走不出角色的憂鬱。

王琄演出被害人的母親，劇中有一場她在媒體前忍淚控訴，是元介聲淚俱下跪求原諒的戲，濃烈情緒讓人震撼，王琄從小細節處理角色，刻意讓肌肉放鬆垮下來，眼神也放空，憔悴的滿眼血絲呈現這場戲。

她認為，劇中的喪子心情，不崩潰比直接演哭戲更難詮釋，「這些年我對生活的觀察與理解，希望自己挑戰『零演技』，這是我的企圖」，坦言當時看了小燈泡的媽媽受訪影片，也看了心理學、哲學的書堆疊這個母親角色，「要表演又要不演怎麼辦，我一次又一次證明，就像爬山有被看見，但能不能被青睞，我不知道。」

(中國時報)