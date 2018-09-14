李亦捷戀上樂手花光積蓄

李亦捷今年陸續有電影作品推出，明年可能會演出電視劇。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪

北影最佳新演員李亦捷演出國片《搖滾樂殺人事件》，在片中和樂團團員有親密戲，現實生活中，她5年前也曾和搖滾樂手交往過，分享跟樂手在一起最大的感悟，就是對方很容易活在自己的世界裡，但她不會因此鬧脾氣，還在兩人交往第一周就花光積蓄，買了一把要價不菲的吉他送給前男友。

兩人在一起的契機是當年李亦捷擔任音樂比賽評審，對方是參賽樂團的樂手，雖然沒有得名，但李形容他們是所有參賽者中顏值最高的一團，之後兩人進而交往，後來因各自忙工作而分開，退回朋友關係。

回憶那段戀情，李亦捷說兩人在一起的第7天恰逢耶誕節，她就策畫浪漫計謀，特地到樂器行，向店員打聽到對方心儀許久的吉他，買下來之後騙對方說要談分手，然後驚喜送上吉他，「結果他沒有很開心反而哭了，這是我第一次看到男生哭。」

近年來李亦捷開音樂會，前男友出現，更開口問她：「那把吉他妳要不要拿回去練習？」李知道對方是好意，但還是忍不住生氣說：「你必須要保留這把吉他，你好好彈我就開心了。」

想演光頭刺青角色

李亦捷以前不太聽搖滾樂，喜歡抒情老歌，因這次拍片進而了解搖滾，她演出樂團經紀人，覺得沒能成為團員有點可惜，「下次有機會我想演光頭、滿身刺青的鼓手。」電影《搖滾樂殺人事件》今日在台上映。

(中國時報)

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