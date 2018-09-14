恬妞：若我變醜就是談戀愛了

恬妞在片中奉行威嚴體制，現實中對女兒採開明教育。

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中國時報
專訪

恬妞在國片《藍色項圈》飾演「美魔女」校長，她笑言用正能量心態維持外貌，但不期待男人追求，「如果我變醜了，那一定是談戀愛了！」自嘲：「現在看之前談兩段感情時的照片，多醜啊！」雖沒再和前夫們聯絡，但曾在火車上巧遇萬梓良，2人依然親切打招呼，對方一見面還大喊：「老婆！」恬妞立刻回：「誰是你老婆啊！」更吐槽對方講話依舊像「蓮蓬頭」，「以前覺得越近越好，後來只想躲開！」

拒絕新戀情還有另因，恬妞表示：「愛上一個人就會去全身心投入。」她坦言年輕時忽略家人，約10年前驚覺父母都已年長，她毅然決然減低工作量，花更多時間陪伴爸媽，拍片有空檔就回台探望，尤其父母生日時，必定事先和劇組告假，不過父親離世時，她因正在拍大陸喜劇《盲約》而錯過最後一面，讓她至今一回想仍止不住淚水，當時是否用意志力撐完拍攝？她邊擦眼淚邊說：「連意志力都沒有辦法。」

女兒當經紀人

恬妞現在有女萬事足，女兒朱豐宇擔任經紀人，日前還一起演出陸劇，恬妞笑說：「就是圓她一個夢！」朱豐宇另經營紅酒事業，恬妞索性在休假時間和女兒一起遊歷了法國、瑞士等酒莊，「是她（女兒）帶著我看世界，不然我以前都只待在片場和家裡。」

恬妞在片中是要求成績至上的私校校長，她回想求學階段時最苦惱的是體育課，因為老師相當嚴格：「排球練到手指『吃蘿蔔』都不能休息。」文科考試也常不及格，但她分享逃過處罰的小撇步，「在家拿媽媽的生薑抹在手上，抹到都沒有感覺。」老師打手時再演出很痛的模樣，搞笑說：「演技從這時候開始培養！」該片今日上映。

(中國時報)

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