王識賢悼呂燁濱「他像我家長男」

2018年09月14日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

民視鳳凰藝能的演員群昨送呂燁濱最後一程。

呂燁濱（中）曾為《幸福來了》高收視慶功。

民視資深製作人呂燁濱（綽號眼鏡）上月癌逝，享壽60歲，家屬13日在林口自宅為他舉行告別式，和呂燁濱有革命情感的TVBS副董、民視前副董陳剛信特地前往上香，呂燁濱在圈內資歷久，親切真誠，人脈廣闊，告別式包括陳美鳳、陳淑芳、方馨、王建復、方馨、王瞳等上百位友人送他最後一程。

呂燁濱製作的最後一檔八點檔是《幸福來了》，未料劇組噩耗不斷，繼馬如風猝死、呂燁濱辭世，民視製作人趙金虎透露，該劇執行製作「阿文」許志清前不久也因肺腺癌過世，享年48歲，本月21日將舉行告別式。

陳剛信視他如弟

TVBS副董陳剛信感嘆，「和他30年交情了，他跟我一起開創民視，他完全像我弟弟，不分彼此，聽到他往生，既震驚又無可奈何，他本來一隻眼睛看不到，腦瘤又讓他另一眼也看不清，所以常出小車禍，現在永遠不必開了」，不勝唏噓。

王識賢昨專程送別呂燁濱，他說呂對他有知遇之恩，當年他從華視到民視拍戲，「眼鏡」就是牽線人之一。王識賢分享「眼鏡」有如他家的「長男」，當年《親戚不計較》開鏡，「他到我家請媽祖去坐鎮，他年紀比我年長，我媽說他就像我家的長男。」

李王羅和呂燁濱當年合作民視長壽劇《親戚不計較》前後7年，「他讓演員一直有工作很不簡單，對本土劇貢獻良多。」白冰冰忍不住哽咽落淚：「這個雲林的孩子沒有高學歷，憑著一股熱情做戲，民視有今天，『眼鏡』功不可沒。」

(中國時報)