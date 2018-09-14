妮可基嫚 花裙迎春夏

1.運動風結合浪漫主義的輪廓，是品牌百玩不膩的概念，隨處可見的衝浪圖騰，更輕鬆點出主題。（MK提供）

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2.休閒氣息十足的輪廓中，透過金屬質感的錦緞、滿綴的流蘇細節，為整體增添華麗感。（MK提供）
妮可基嫚身著Michael Kors Collection 2018秋冬碎花洋裝現身秀場，力挺設計師好友。（MK提供）
設計師Michael Kors（左）與品牌全球形象大使楊冪，於秀後開心合影。（MK提供）
飾有「MK海灘俱樂部」和法國度假勝地聖特羅佩（St.Tropez）字樣的海灘包，凸顯出系列中的度假氛圍。（MK提供）

綿綿細雨交織的清晨，在設計師Michael Kors召集下，眾人來到曼哈頓南端17號碼頭。不遠處的布魯克林大橋，於厚重的霧氣中若隱若現，玻璃帷幕遙看港灣的白色空間中，藉著藝術家Christina Zimpel的繽紛畫作，點亮壞氣候帶來的陰鬱感。金獎影后妮可基嫚（Nicole Kidman）、品牌形象大使楊冪和韓國女團BLACKPINK成員Lisa等人，紛紛換上色彩鮮明的裝束，以愉悅心情迎接Michael Kors Collection 2019春夏男女裝大秀揭幕。

大溪地得靈感

本季設計師由一趟大溪地的度假中汲取靈感，萊姆綠、檸檬黃、西瓜紅等高飽和色彩，搭配系列中隨處可見的花卉、獸紋及海底生物圖騰，為「MK海灘俱樂部」熱鬧開場。運動風結合浪漫主義的輪廓，是品牌百玩不膩的概念，都會衝浪專屬的休閒服及連帽針織衫，用金屬質感的錦緞、滿綴的流蘇增添華麗感，蕾絲或丹寧闊腿褲，則飄逸女性化線條，滿足各種場合的過渡需求。

配件印上度假風

綁著頭巾、戴起小帽的模特們，手中拿著飾有法國度假勝地聖特羅佩（St. Tropez）字樣的海灘包及草編包款登場，似乎訴說著Michael Kors想成為海灘俱樂部主人的強烈慾望。大秀謝幕，設計師開心跳著輕盈步伐繞場，而在他眼中的生活，也彷彿這場從早到晚都不停歇的海灘派對，積極追尋著笑聲不斷的明媚陽光。

(中國時報)

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