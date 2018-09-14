勝利挺女神卡卡愛牌

CHRISTIAN DADA這一季以大衛林區的電影為靈感，經典電影《Mulholland Drive》上身。（CHRISTIAN DADA提供）

友善列印
中國時報
報導
以京都傳統織錦的「西陣織」裁製的CHRISTIAN DADA套裝，東西合璧、古今融合。（CHRISTIAN DADA提供）
大衛林區電影《藍絲絨》的紅玫瑰，成為這一季CHRISTIAN DADA的時尚主題。（CHRISTIAN DADA提供）
CHRISTIAN DADA台北店開幕限定款透明肩背包，5500元。（CHRISTIAN DADA提供）
CHRISTIAN DADA全球第二家店落腳文華東方酒店，韓星勝利（左圖）和Dara（右圖）專程來台剪綵站台。（陳俊吉攝）
主張「反時尚」的CHRISTIAN DADA，以舊碎布拼成的大衣，最具代表性。（CHRISTIAN DADA提供）

女神卡卡、Gigi Hadid、蔡依林、潘瑋柏御用潮牌CHRISTIAN DADA正式登台，落腳文華東方酒店，韓國天團BIGBANG成員勝利、女星DARA友情相挺，專程來台剪綵，而且不收出席費，足見對CHRISTIAN DADA的忠誠愛戴。

CHRISTIAN DADA創立迄今不到8年，台北旗艦店是繼東京店後的全球第二家專賣店，品牌創始人Masanori Morikawa特地來台主持開幕剪綵，並將他獨到的時尚哲學融入店內裝潢中，例如抹上砂漿、不規則竄出的牆面，即是想營造荒廢未完成的效果，體現日本「侘寂」(Wabi-Sabi）的境界。

提起「CHRISTIAN DADA」品牌源由，Masanori Morikawa笑說，，巴黎時尚巨擘Christian Dior、Christian Lacroix都有「CHRISTIAN」，因此有向大師致敬的意思，而「DADA」則是他熱愛的達達主義，代表「反藝術」、「反時尚」的反叛思想，兩者合一就成為品牌名稱。

今年CHRISTIAN DADA秋冬新裝，Masanori Morikawa以大衛林區的電影作品和畫作為靈感，其中《藍絲絨》的紅玫瑰更成為這一季的主要ICON，其中他最喜愛以京都「西陣織」裁製的套裝，是日本傳統工藝大師將大衛林區畫作的螺旋風格融入織錦當中，東西合璧、古今融合，饒富趣味。

此外，CHRISTIAN DADA也與運動品牌Kappa合作推出聯名系列，也在店上搶先上架，並為台灣粉絲推出一系列獨家限量商品。

(中國時報)

妮可基嫚 花裙迎春夏 KANEBO新妝周慶亮點

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。