KANEBO新妝周慶亮點

2018年09月14日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

KANEBO粉餅盒，550元。（KANEBO提供）

KANEBO全台首櫃設在台中新光三越。（KANEBO提供）

KANEBO光透亮采飾底乳，2350元。（KANEBO提供）

KANEBO粉底刷，1800元。（KANEBO提供）

KANEBO輕盈淨透蜜粉，1500元。（KANEBO提供）

KANEBO纖透光采粉霜，4700元。（KANEBO提供）

佳麗寶集團旗下「KANEBO」以「時間美容」概念，找來美國超模Arizona Muse拍攝形象照，更選業績最好的台中櫃點，開設全台首櫃，不只成為周慶開跑亮點，也為已有50年歷史的日系經典美妝「佳麗寶」品牌帶來新氣象。

前導液熱銷5000瓶

日系美妝KANEBO表示，全台百貨公司的銷售營業額，台中4間百貨都在排名前10名，顯示台中消費者對新品接受度高，「KANEBO」全新概念從台灣中心出發，前導液熱銷5000瓶更添話題。

「KANEBO」不只帶有歐美的浪漫風格，視覺及瓶身設計特別找來法國設計師Gwenael Nicolas操刀，他曾為Louis Vuitton、FENDI設計，近年也常擔任歐洲知名品牌的店面設計，在日本KANEBO化妝品集團中，同時也負責LUNASOL、SENSAI的包裝設計，備受重用，他的包裝設計也在去年榮獲德國設計iF大獎。

底妝修飾展現美肌

KANEBO除了保養新品受矚目，底妝更是美妝迷必收品項，光透亮采飾底乳SPF15 PA++能賦予肌膚澄淨光采，可適度達到膚色補正效果；水光艷色飾底SPF15 PA++能修飾膚況，為肌膚帶來柔滑透亮質感；纖透光采粉霜SPF15 PA++質地豐潤，在使用瞬間能與肌膚相融，創造如陶瓷般的美肌；柔紗光感粉餅SPF6 PA++、輕盈淨透蜜粉也都是品牌明星商品，底妝亦可搭配刷具使用，能創造更細緻的妝感。

(中國時報)