麗舍廚衛家電 下殺1折

KOHLER Water,s Grove浮雕花紋檯面盆（白）K-14222-WG-0，原價12萬1500元，優惠價3萬6500元，圖為同款不同色。（麗舍Home Boutique提供）

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中國時報
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KOHLER五星自由選超值組K-8766。（麗舍Home Boutique提供）
GERBER Amalfi手持花灑，蛇管(鉻) 30T-510，原價4270元，優惠價1700元。（麗舍Home Boutique提供）
Smeg義大利全嵌式洗碗機（黑色面板）ST649T，原價3萬3500元，優惠價2萬100元。（麗舍Home Boutique提供）
KOHLER五星自由選超值組k-74013。（麗舍Home Boutique提供）

歐美頂級廚衛代理領導品牌麗舍生活國際，即日起至17日於內湖千禧科技大樓舉辦「麗舍2018年度廚衛家電精品特賣會」，優惠幅度最高下殺1折起。

麗舍兩年一度特賣嚴選，以「五星飯店指定款」、「小資首選必敗款」及「精選廚房家電」等主題作為規畫，方便消費者選購，200坪展示空間集結美國百年經典衛浴品牌KOHLER、美國設計師經典衛浴KALLISTA、法國精品衛浴THG、義大利頂級科技衛浴TEUCO、德國精品衛浴龍頭HANSGROHE、AXOR、義大利極簡設計龍頭FANTINI、西班牙頂級衛浴配件COSMIC及德國家電、廚房等精品，從百元配件到百萬廚具，上千款超值特賣樣品。

麗舍不只打造智能型居家空間，更希望讓消費者生活更智慧便利，特賣會活動現場天天抽新iPhoneXR活動，只要於現場加入麗舍LINE@官方帳號，就有機會抽中新iPhone XR，詳情可洽「麗舍Home Boutique」官方粉絲團。

特賣會時間自即日起至17日，早上10點至下午4點，地點在台北市內湖區洲子街71號。

(中國時報)

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