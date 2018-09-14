百貨周慶吸客 滿額送現金抽機票

微風廣場周年慶期間，香茅廚泰夯肉拼盤原價2080元、特價1700元，中秋團聚應景餐點。（微風提供）

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中國時報
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板橋大遠百韓國展FruitGo韓國哈密瓜，中秋送禮推薦，2顆999元。（板橋大遠百提供）

百貨周年慶昨（13日）進入車輪戰，微風廣場開門禮和限量商品秒殺衝買氣，首日較去年成長5％、有15張千萬大單，整檔可望追上去年20億元業績；京華城百萬刷手超過10位，首日業績7100萬元，比去年成長2%。

微風廣場首日業績成長5％

微風廣場昨11時發百份COVERMARK極致頂級抗皺面膜，2分鐘送完；首4日每天送50張國賓電影票，早上8時多就有人排隊，開門前即額滿。微風超市LE CREUSET典藏媽咪鍋具組，限量17組在1小時內完售；獨家限量1組的山梨極品麝香葡萄木盒禮盒，也在1小時內被訂走。今有WEDGWOOD歐雪莎小羽毛枕和Jurlique微風獨家玫瑰獨家入手組等，皆為限量。

京華城首日送現金逾600萬

京華城昨推出滿額送現金及滿額禮回饋吸客，首日已送出現金610多萬元，主顧客專攻健康食品及保養品，開館不到2小時，滿3萬元及5萬元的各50份滿額禮送完，化妝品及運動休閒商品類別均比去年各成長1成。

遠百韓國展11家分店接力

遠東百貨「2018韓流魅力 盡在遠百」韓國展上月16日起由11家分店接力，壓軸在板橋大遠百展出，看好中秋節送禮商機，整體備貨量較去年增10%，當地直送的海鮮與水果禮盒有水梨、哈密瓜與麝香葡萄等，目標至25日共13天業績2000萬元，可較去1800多萬元增逾1成，提前為10月4日周慶化妝品預購暖身。

此外，到明洞必吃的薯條炸蝦串、炸雞、魚板等小吃，韓星愛用的美妝品也是人氣商品，像是韓星劉仁娜、APINK指定的So Natural完美定妝組，秀智、金泰熙、宋仲基推崇的LG生活健康金屬粉底完美妝容組等。期間在展場單筆滿599元可抽韓國首爾來回機票；消費滿1500元，16日前送韓國Kerasys無矽靈彈力豐盈洗髮乳，17至20日送韓製石鍋，皆限量800份。

(中國時報)

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