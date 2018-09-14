史上最貴iPhone新機 頂規破5萬

全新的iPhone上市之餘，iPhone 7及iPhone 8同步降價為1萬5900元起及2萬1599元起。（法新社）

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中國時報
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蘋果今年一口氣推出iPhone XS、iPhone XS Max，還有入門的iPhone XR等3款全新手機，另外還有新增許多健康功能的Apple Watch Series 4。不過昨（13日）新iPhone台灣售價一公布就成為話題焦點，其中iPhone XS Max頂規的512GB版要價突破5萬元，一舉成為史上最貴iPhone，再度考驗果粉信仰。

iPhone XS及iPhone XS Max沿用OLED螢幕，iPhone XS Max配備更大的6.5吋螢幕，不過仍保留「瀏海」設計，加上世上首款7奈米A12 Bionic晶片，在速度、繪圖處理效能及能源節省上都大幅提升最高達50%。雙主鏡頭配上Smart HDR及散景功能，號稱為「打開攝影的新時代」，最特別的是DSDS（Dual sim Dual standby）雙卡系統，全球版本將為一實體SIM卡卡槽、一eSIM，即日起開放預購，下周（21日）正式上市。入門版iPhone XR定價雖未如過往入門機親民，但比iPhone XS系列更好入手，10月19日開放預購。

Apple Watch Series 4可說是發表會上最讓人驚喜的新品，表面尺寸擴大到40mm及44mm，螢幕也比過去大了30%，而全新的跌倒偵測、心電圖及SOS緊急服務等健康功能都是焦點話題，當佩戴者跌倒時若60秒內沒回應，即會自動撥打緊急電話，而心電圖功能更有美國食品藥品監督管理局FDA審核，可是台灣法規該類商品屬醫療器材，目前未允許網路販售相關商品，因此仍未有在台上市消息。

而新一代iPhone下周五（21日）正式開賣，各電信商已搶先開放網路登記，亞太電信先出招，祭出30支手機最低8888元帶回家，台灣之星針對學生、銀髮等特定族群推出599吃到飽。中華電信、遠傳宣布21日首賣當天，各門市提早至8點營業。台灣大昨天上午10點開放全通路預約後，業者以「勢如破竹」形容，短短2小時即突破1萬名果粉登記；iPhone XS／iPhone XS Max預約數旗鼓相當，首次登場的金色iPhone XS Max 256GB版最搶手、占5成以上，一方面是大螢幕，價格也只比iPhone X多4000元。

(中國時報)

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