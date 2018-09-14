木心遺願《豹變》熬20年問世

2018年09月14日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

80年代風靡華文文壇的大陸重要作家木心，生前曾創作多篇短篇小說，卻未能成書，木心的遺願之一，就是能夠將這些小說集結出版。木心好友、翻譯家童明為了完成他的心願，照木心原意集結成《豹變》一書，完整收錄16篇小說，近日在台灣出版。

木心既是作家，也是畫家，是首位畫作被大英博物館收藏的20世紀華人藝術家，文字作品更被選入美國大學文學史教材。童明是木心作品的英譯者，他表示，當初曾和木心討論小說集出版的細節，連中文版書名都已決定，《豹變》源自《易經》革卦：「大人虎變，小人革面，君子豹變。」君子豹變，是一段由醜變美、由弱到強的過程，這也是木心心目中藝術家的象徵。

作品傑出 大英博物館收藏

木心本名孫璞，1927年生於浙江烏鎮，文革時曾入獄，多達百萬字的創作被抄家全毀。1982年移居紐約，重新寫作，作品更被選入美國大學文學史教材。他也是首位作品被大英博物館收藏的20世紀華人藝術家，畫作曾在美國耶魯大學等七所美術館展出。 2006年木心返回家鄉浙江烏鎮定居，2011年辭世。

童明表示，成集的短篇小說分為兩種，一種是各篇自成一體，一種是各篇既相對獨立，又彼此相連的「短篇循環體小說」（short story cycle），《豹變》即是後者，「我和木心從1993年醞釀這個計畫，到今天已歷時20餘載。我向先生做過承諾，如今《豹變》終於面世，感到欣慰。」

收錄16篇 了卻當年的遺憾

童明翻譯的英文版小說集《空房》（An Empty Room）出版時，出版社卻只收錄了13篇。印刻出版社編輯宋敏菁表示，當時木心身體狀況漸差，童明於是勸他退讓，讓英文版先出版。童明2010年曾帶英文版樣書到烏鎮給木心看，木心也很高興的說，「讓我看看這些混血的孩子。創作是父姓的，翻譯是母姓的。」如今完整收錄16篇的《豹變》出版，也了卻了當年的遺憾。

宋敏菁表示，這16篇小說包含童年、少年、青年、中年的人生階段，也對應到戰前、二戰、戰後、1949年後，以及改革開放後的環境，有如木心自己的一生。例如其中的短篇〈地下室手記〉，便是1970年代木心於文革時在上海被囚禁數月，在陰暗的防空洞裡偷偷用紙筆寫下的作品，如今已模糊不清的原稿存放在烏鎮的木心美術館。

(中國時報)