藏書傳家 怕「錯過了不再回來」

2018年09月14日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

木心年輕時曾幫作家茅盾看顧書房，對茅盾驚人的藏書佩服不已。在台灣也有一位瘋狂的藏書家黃震南，承襲父母的愛書癖好，在舊書堆裡打滾長大，更在臉書經營「活水來冊房」，與書友分享藏書心得。

談到舊書收藏，黃震南有一肚子的故事可以分享，像是聊起父親「第一卡車」的藏書是跟「古物商」（台語的資源回收商）買來，順便還提及如何判斷書是被哪一種蛀蟲所蛀。

「會吃書的動物其實好幾種。如果是銀色的蠹魚，是從外吃到裡面，而且因為喜歡吃澱粉，通常會先吃書脊的膠，再來才吃紙。如果是白白軟軟的蛀蟲，就是直接像打山洞一樣穿孔，從第一頁蛀到最後一頁。」

從小跟著父親一起收藏舊書，黃震南笑說自己奶粉是用書換來的，「我爸因為家裡窮，喜歡去舊書店買書，逛著逛著，發現舊書店買的書也愈來愈貴，才發現可以做舊書生意，找機會在夜市或廟口擺地攤賣書。爸爸都說書神有保佑，不管幾點去賣，原本冷清的市集總是會有人跑來跟他買書。」

像是倪匡科幻小說，黃震南的爸媽都愛讀，買回來看，喜歡的留下來，不喜歡的就拿去擺攤賣掉。影印機開始普及、著作權觀念還未萌芽的80年代，黃震南的父親也時興做影印傳統詩集，裝訂後販賣影本的生意。就連收錄各種符的老「符籙冊」也能賣，「他找到空白的老帳冊，紙是老紙、線是老的線，照著符的樣子描，突然就複製出了『正本』。」

那些賣掉換錢的書，總會讓愛書人擔心「錯過了不再回來」。黃震南表示，父親曾賣出一本《台灣電影戲劇史》，後來看到網拍有書，請託兒子替他標下，卻遇上難纏的競標者，結標時間一路纏鬥到半夜，「『買奶粉』的帽子扣下來，做人兒子的實在不買不行，但價錢一直上去，眼看就要到萬元，最高價卻還不是我，還被媽媽罵不要跟著瘋，一度想要罷手。」

罷手前，黃震南看著價格，突然鬼迷心竅，「我想說只要再高個幾十元，就能打敗對方了，卻忘了金額突破萬元，對方正好也不再競標，我就這樣買到手了，從來沒有買書買到這麼惶恐過。幸好多年後在舊書店看到這本書，標價也差不多這個金額，也不算是太虧。」

(中國時報)