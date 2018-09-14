2018年09月14日 04:10 中國時報 本報訊

論語不一樣:需要正能量的時代，正好讀孔子作者／王溢嘉出版社／有鹿文化有鹿文化提供

潘金蓮的餃子作者／李舒出版社／聯經聯經出版提供

把時間留給自己作者／劉秀枝出版社／寶瓶文化

行醫34年，劉秀枝醫師選擇在59歲時離開診療現場。年紀大了，她珍惜人生愈來愈少的時光，要把時間留給自己。10多年來，她從未受限於「老人」的刻板印象，快樂地實踐「退而不休」：

‧上寫作班、學樂器，面對因年齡增長可能隨之而來的失智，多動腦和學新知是預防失智、延緩病情惡化最好的方法。

‧參加健行、四處旅遊，儘管曾患乳癌、動過頸椎手術，但她一直保持適度地動，因為年老不等於衰老。

‧離開了診間，但她未放棄專業，因為醫療經驗的傳承、醫病關係的改善，正需要這個年紀的大智慧。

劉秀枝醫師親身示範了只要正面看待老年，接納變化、保持學習、多活多動，並享受當下，就是自在過好熟齡生活的不二法門！

■論語不一樣:

需要正能量的時代，

正好讀孔子

作者／王溢嘉

出版社／有鹿文化

學醫出身、著迷精神分析等西方科學的王溢嘉，平反了年少時曾對孔子、《論語》的誤解，打破認為其過時、天真、不切實際的誤讀，以當今成為主流的「正向心理學」（positive psychology）的角度，重新閱讀、理解與闡述《論語》。

他嘗試透過《論語》以勾勒孔子的人生哲學、他對生命意義、人生追尋的看法與做法──「快樂」──孔子選擇了快樂，了解到讓自己快樂、別人快樂、大家都快樂，就是生命最淺顯也最深奧、最庸俗也最高貴的意義。

《論語》做為傳統經典，並沒有什麼過於深奧的哲理，它的精髓是提供我們在這個塵世安身立命的原則、做人做事的道理，以及探究生命的價值：能夠判斷、取捨的智慧，加深了生命的意義，也成為面對世界最強壯、豐饒的時代力量。

■潘金蓮的餃子

作者／李舒

出版社／聯經

作家李舒從「飲食」切入，以傳說中《金瓶梅》的作者蘭陵笑笑生和書中人物西門慶、潘金蓮、吳月娘、李瓶兒、李嬌兒、龐春梅、孟玉樓等為核心，季節遞嬗為引線，詳細研究與他們有關的美食，揭開中國傳統特色美食的歷史、文化底蘊，再現晚明官場黑暗、官商勾結、悲涼百姓的繽紛生活實況。

飲食是打開《金瓶梅》世界的鑰匙。玉液珍饈，浮世男女，全新方式寫盡《金瓶梅》的吃與「癡」，用感性的文字展閱中國市井文化的長卷。一部《金瓶梅》，有人見世俗，有人見人情，有人見風土，有人見情色。但對於好美食的人來說，《金瓶梅》裡的吃喝最迷人。

準備好了嗎？讓我們一起和西門慶吃頓飯，品嘗潘金蓮的餃子吧！

(中國時報)