駐日外交官輕生

颱風、強震日前重創日本，台灣旅客受困求助無門（法新社），我駐日單位也遭罵翻，駐大阪辦事處長蘇啟誠（摘自蘇啟誠臉書）昨驚傳輕生。藍委點名謝長廷 （本報資料照片）應負起政治責任。

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中國時報
／台北、大阪連線報導

燕子颱風重創日本關西地區，造成交通混亂，上千台灣旅客受困，駐日代表謝長廷、駐大阪辦事處人員被罵翻。駐大阪處長蘇啟誠昨天驚傳在住所上吊自殺，享壽61歲；據NHK等日媒報導，他留下遺書給家人，內容寫道：他不堪外界嚴苛批評，感到痛苦。

救災不力扛責 成眾矢之的

而面對蘇啟誠之死，謝長廷透過新聞稿表示，「震驚之外，也不禁掉下悲痛的眼淚！」，但據了解，謝長廷原訂今天要召開我在日本6個館處的檢討會議，在開會之前傳出意外，也引來各種揣測。

外傳在綠營人士為了護航謝長廷，不斷放話下，內部已在檢討蘇啟誠，可能改由台灣日本關係協秘書長張淑玲赴日，不過外交部已否認此訊息。而綠營人士指出，謝長廷身為駐日代表，根本管不到這麼細。

綠營護航謝長廷 放話卸責

蘇啟誠昨天沒有如常到辦事處上班，祕書前往他的寓所查看時，發現他已無生命跡象，警方根據他住處上鎖等情況研判，已朝自殺身亡的方向進行調查。

NHK在報導中指出，他只留下遺書給家人，內容提及對關西機場關閉，處理滯留台灣人的對應，「他不堪外界嚴苛批評，感到痛苦。」NHK引述相關人士表示，蘇在14日上午9時20分左右，被發現在大阪豐中市的住處過世。

大阪辦事處14日晚間則大門深鎖，蘇啟誠位於大阪豐中市閒靜住宅區的住宅，除了大門和玄關的兩個小燈外，房間都是黑漆漆一片，車庫門外則還停著一輛小車，已看不到警方的封鎖線。

附近鄰居表示，平常只知道這裡住個大使館人員，平常一早出門上班時都會看到公務車來接他，也常看他們夫妻倆人，得知這不幸的消息後，鄰居也嘆息聲連連。

遺書「外界批評感到痛苦」

蘇啟誠是嘉義人，大學、研究所都攻讀日文，又在大阪大學取得碩士學位。1991年進入外交部服務，2007年駐日本代表處祕書，2013年12月駐那霸辦事處處長，今年7月才調任駐大阪辦事處處長。

外交部表示，蘇啟誠為人誠懇正直，任事認真盡責，一生戮力從公，長年參與並積極推動提升台日全方位合作關係。總統府也表示，蔡英文總統已指示外交部，全力協助蘇處長家屬辦理相關後續事務。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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