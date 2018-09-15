緝拿東廠張公公 國民黨、新黨籲監委揮刀

曾建元（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
張世岳（本報資料照片）
許君如（摘自陸委會官網）

促轉會前副主委張天欽因密謀當選戰打手引起風波，閃辭止血，但其餘配合獻策的幕僚依舊留在位置上，引發質疑。國民黨、新黨昨分別到監察院舉發張天欽、促轉會主祕許君如、研究員蕭吉男、曾建元及副研究員張世岳等人違反行政中立，呼籲監委介入調查，提出彈劾糾舉。

違反行政中立 赴監院舉發

國民黨發言人洪孟楷指出，公務人員或公務機關有行政不中立或違法失職行為，監委有權提書面糾舉，讓公務人員即刻停權接受調查。

他說，雖然張天欽被迫請辭下台，但餘下的主祕、研究員等人全部仍佔據高位、穩如泰山，甚至還傳出主秘目前代理促轉會對外發言工作，根本徹底不適任。

洪孟楷也說，促轉會主委黃煌雄曾為此事鞠躬三次、接連道歉，代表連黃煌雄也認為這是非常嚴重的偏頗錯誤，但如果只是表面鞠躬道歉，卻對這些「張天欽們」沒有任何行政裁處，就是假道歉、真鬥爭。

文傳會代理主委唐德明表示，張天欽與幕僚召開的會議，有明顯違法失職之處，包括針對侯友宜作差別待遇、變相幫蘇貞昌助選介入選舉活動、且自詡為東廠，嚴重污辱民主制度。

唐德明說，即使張天欽已經請辭，但他行為已明顯違法，希望監委能對他及小組成員進行調查、彈劾或糾舉。另外，監委也應主動了解促轉會、黨產會及中選會等「獨立機關」內是否隱藏其他的「張天欽們」，才能發揮五權分立的民主法治精神，避免讓行政權一權獨大，形成「綠色專制、獨裁復辟」。

憂獨立機關 隱藏張天欽們

新黨台北市議員候選人蘇恆、林明正等人則在監察院前上演行動劇，緝拿「東廠張公公」歸案，盼張天欽妻子、現任監委楊芳婉能「大義滅親」。呼籲監察院針對不受監督、破壞民主的黑機關促轉會，就其法源向司法院聲請釋憲。

蘇恆列出張天欽等人及促轉會三大罪狀：第一，張天欽等自比為封建王朝的特務「東廠」，陰謀策劃與民進黨串通勾結，玩弄國家公器整肅異己，動搖中華民國民主憲政。

三罪狀 盼監委妻大義滅親

第二，張天欽家財萬貫，卻仍佔用官舍，甚至以促轉會公款支付私用家電、傢俱，相關罪行已被揭發。第三，促轉會擁有超級權力，不用法院搜索票就能隨時調查、封存、帶走任何機關團體或個人的東西，又因號稱「獨立行使職權」，行政院也無法監督，成了名符其實的現代東廠。

(中國時報)

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