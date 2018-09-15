憑公文就想搜索 東廠惡行曝光 促轉會踢鐵板

促轉會在副研究員張世岳（左一）帶隊下，8月17日前往國政基金會要求交出政治檔案，但遭國政基金會司法及法制組召集人何展旭（右一）質疑程序不合法，當場踢到鐵板後悻悻然離開。€（讀者提供）

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中國時報
／台北報導

東廠出巡惡行曝光！8月17日行政院促轉會由副研究員張世岳帶隊，前往國民黨智庫「國家政策研究基金會」，僅憑一張公文就意圖搜索，事前沒經過調閱資料、通知等程序。不過，這群人猶如紅衛兵般的囂張行徑，卻遭國民黨智庫司法及法制組召集人何展旭當場質疑，該項搜索已違反行政程序，讓促轉會人員踢到鐵板，自知理虧摸摸鼻子就離開。如此看來，促轉會前副主委張天欽自稱「東廠」並非虛言。

張世岳率隊 行徑如紅衛兵

有別檢警搜索嫌疑對象，須向法院聲請搜索票，法官簽發才能持票前往搜查，促轉會張世岳等人竟拿一張僅蓋促轉會主委黃煌雄印章，且還是當天核發的公文，就異想天開想搜索國民黨智庫，擺明是假「正義」之名，無視程序合法性。

8月17日法務部執行署查封杭州南路一段國民黨智庫國政基金會等國民黨黨產，同日下午促轉會張世岳率4名年輕人到場，以地下室藏匿政治檔案為由，意圖強行搜索，結果反遭何展旭洗臉，質疑促轉會違反行政程序及比例原則，且一行人惡行惡狀和窘境全都被錄下，更是難堪。

突襲藍營智庫 違行政程序

「這跟查水表有何不同！」何展旭認為，根據促轉條例14條1至6項規定，須先通知並要求提出相關帳冊、檔案，再來才是派人到場調查，促轉會未依程序就用突襲式來調查，動機令人不解。

根據曝光影片，雙方談話過程中，何展旭頻頻強烈質疑促轉會程序合法性，他痛批，難道促轉會認為可能持有政治檔案的人或團體，隨時想查就能到場查？最重要的是，「這邊沒有你們想要找的檔案」，促轉會根本是「搞錯對象」。

僵持10多分鐘 悻悻然離開

面對何展旭質疑，促轉會人員支支吾吾答不出，帶隊的張世岳坐一旁不發一語，僅由一名長相稚嫩的年輕人，有如跳針不斷重複念法條，眼見雙方僵持10多分鐘，促轉會無法如願搜索，張世岳終於開口稱，「若不方便就先到這邊」，一行人才離開。

最離譜的是，促轉會浩浩蕩蕩出動5人前往國民黨智庫踢館，除一名人員說明前來搜查引用法條外，其他人只顧低頭滑手機，張世岳則像在旁看戲，國民黨智庫始終僅由何展旭出面應戰，最後眼看無法得逞，張世岳才出面喊停。如此有法不依、行徑乖張行為，讓促轉會的爭議再添一樁。

(中國時報)

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