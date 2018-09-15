民主價值走偏鋒 轉型正義成奢求

2018年09月15日 04:10 中國時報 朱真楷

信任感，是推動轉型正義最重要的動能。然而，在張天欽定調促轉會為東廠後，別說信任，連繼續存在的正當性都已失掉大半。如果促轉仍非走不可，組織重整自是無可迴避；但更要緊的是，執政者有必要修正已走向偏鋒的自由、民主價值觀，否則，上梁不正下梁歪，整個促轉會砍掉重練，也只是白搭。

促轉會爆發醜聞後，蔡政府試圖將問題鎖在個人行為，避免火燒府院。但，促轉會在沒了張天欽、蕭吉男後，就能高唱明天會更好嗎？答案當然是否定的。

因為，社會其實不在意一群把自己類比為宦官的人，還有沒有官可當；反之，到底是誰在這群人背後撐腰，讓他們膽敢將促轉會，當成撲殺政敵的政治工具。這是單純個人意志？揣摩上意？還是在執行交辦任務？這才是接下來最該被釐清的關鍵。

因為，蔡英文既已將轉型正義定義為未來2年最重要工作，任何促轉會成員，理應戒慎恐懼，就怕沒做出成績對歷史交代；在此氛圍，很難想像有誰敢「大主大意」拿公器當私器？如此靠勢的背後，難道沒有上層某種程度的默許？

就當這群人是擅作主張、與上級無關，但難道這樣就不嚴重？不是吧！

張天欽之所以能在過去2年，從海基會、陸委會再跳到促轉會，其所倚賴的就是直達天聽的人脈。所以，當初授意把張天欽放到促轉會的「天聽」，如果不是識人不明，就是這個人對民主、自由、法治價值觀，與張天欽是類似的；否則，又豈會同意讓對方執行自己認為最重要的工作？

所以，促轉會當然該全面換血，剔汙除垢，廣納真正懷有理想者。但更重要的是，執政者須先意識到自己的自由主義精神已經走偏，才會一再打著自由反自由、挾民主之名行複製戒嚴之實，這種問題若不改善就貿然換血，也只會找來更多張天欽。

轉型正義該怎麼轉，其實google一下就能找到答案。但今天台灣最缺的已經不是道理，而是信任，執政者若無法從錯誤中找到方法，誠懇地自我調整，重拾團結社會的信賴感，那麼，轉型正義終究會是畫虎不成反類犬。

(中國時報)