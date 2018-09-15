0824會議調查 促轉會一周內公布

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中國時報
／台北報導

促轉會前副主委張天欽因在內部會議「打侯」言論曝光，引起風波而辭職下台，但事後又被爆出公私不分、用公款支付私人家具等爭議。促轉會昨表示，將啟動政風與人事等內部機制，調查張天欽業務費使用及官舍問題，同時也將還原「0824私下會議」內容事實，一周內完成調查並公布結果。

張天欽被爆出在內部會議上，討論操作轉型正義來打擊國民黨新北市長參選人侯友宜，遭外界抨擊是「選戰打手」，隨後又被質疑存款逾3000萬、在台北市大安區有房產仍住進官舍，還以業務費支付私人使用家具，公款私用。

促轉會昨發布新聞稿指出，有關日前媒體報導8月24日張天欽私下邀集幕僚開會一事，以及副研究員吳佩蓉於網路上公開披露內容，促轉會主委黃煌雄已於12日偕委員葉虹靈、楊翠及彭仁郁召開記者會鄭重道歉，並承諾徹底調查。

促轉會表示，將先啟動政風與人事等內部機制，針對吳佩蓉文中指稱張天欽的業務費使用，以及要求同仁與上班時間處理官舍等相關內容，進行調查釐清。

促轉會表示，另外針對「0824私下會議」內容，促轉會也將進行事實還原。促轉會強調，為提高過程透明度，接受社會檢驗，也邀請促轉會諮詢委員之社會公正人士，就促轉會調查結果適法性與正當性提供意見，成員包括政大法律系副教授林佳和、交通大學人文社會學系副教授林秀幸，以及太穎國際法律事務所主持律師謝穎青。促轉會指出，擬於一周內完成調查並公布調查結果，以昭社會公信。

(中國時報)

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