蕭吉男宣布辭職 配合調查

2018年09月15日 04:10 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

促轉會前副主委張天欽因密謀充當選戰打手，引起風暴閃辭下台，外界質疑其餘配合獻策的幕僚蕭吉男、張世岳、許君如等人仍「安坐其位」。蕭吉男昨在臉書貼文表示，將辭職並全力配合調查。他回應外界質疑強調，「東廠」是訪查國民黨時被扣上的用字，促轉會並非以東廠自居。

促轉會內部會議爆發「打侯」風波後，張天欽辭職止血，但外界質疑蕭吉男等人在會中言論失當，卻仍踞高位穩如泰山。

對此，蕭吉男昨透過臉書表示，他首先對轉型正義工程有高度期許的人感到非常抱歉。不嚴謹言行，不論私下或公開都不應出現，讓剛踏出第一步的轉型正義工作頓挫。

蕭吉男說，因個人行為，延遲促轉進度與速度，也讓反對者找到了破口，「我非常內疚。」

蕭吉男提到，關於被側錄內容，這兩天他儘量回想當日情況，但畢竟沒錄音要回想有點吃力。對外界兩個重大批評點，他說，東廠說是起緣於8月20日在國民黨國政基金會記者會，對促轉會扣上的用字。自此就以這案例相互提醒注意，而非以東廠自居。

另外，對「主委被架空」說，蕭吉男指出，至少個人接觸經驗，這段期間處理公務時，他是層層上報上呈，文件有任何更改，都會流程再走一遍。

蕭吉男強調，他任職期間，從未聽聞單位內有任何型式樣態關於選舉的會議，反而同仁間會相互提點別踩到那條線，因講到人權案件，都很容易碰觸彼時的國民黨與加害體制。至於其他被側錄的內容，現在多說無益。

蕭吉男說，傷害促轉工作的莊嚴性，他需負責，很感謝這期間主委黃煌雄、委員及同仁的指導與幫忙。「至此，我會辭去這工作，也全力配合所有調查。」

(中國時報)