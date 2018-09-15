藍委翻牆闖入政院 提3訴求

國民黨10多名立委14日突襲翻牆進入行政院，要求見行政院長賴清德遭拒。立委提出「廢東廠」、清查所有「張天欽們」，及追究蔡賴政治責任3大訴求。（國民黨立法院黨團提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

促轉會前副主委張天欽遭爆在內部會議，鎖定國民黨新北市長參選人侯友宜是轉型正義最惡劣例子，還稱若沒操作很可惜等，引發風波；雖然張請辭止血，但藍委昨率隊繞過拒馬、翻越柵欄衝入行政院，要求院長賴清德出來面對，並提出三大訴求，包含廢東廠、清查所有「張天欽們」，更要蔡總統與賴清德負起政治責任。

國民黨團總召江啟臣一早率藍委從立院步行至行政院，繞過早架起的拒馬、翻越柵欄進入院區，欲衝入辦公室；而政院除關起大門，還派出霹靂小組及警方阻擋，引發藍委強烈不滿，猛拍大門，並要求霹靂小組退後。

江啟臣痛批，立委針對促轉會事件想跟賴清德溝通，行政院卻要立委爬牆進來、派霹靂小組伺候，更將大門全部關閉，「這是行政院對待立法院的態度嗎？」

對促轉會事件，他說，「賴清德不用表達態度、出來負責嗎？」到底張天欽是誰任命的、經費誰編的，「這麼大的事，張天欽下台就算了嗎？想這樣不了了之嗎？」「立委來表達對這件事情的關切，院長不見我們嗎？」

書記長曾銘宗直嗆，若賴清德不出面接受訴求，「下周總質詢也要求賴清德比照辦理，爬進立法院！」並率眾高喊「賴清德下台」、「落跑院長」。

隨後，行政院秘書長卓榮泰出面交涉說，「沒有一個人是可攀牆進行政院的」，且沒事先約時間，「院長今天沒辦法見你們」，一度與藍委爆發口角。眼看經過一小時仍見不到賴清德，藍委才轉移陣地赴監院告發。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，藍委突襲行政院，未事先通知、又突然翻牆進行政院，並以此指責行政院不讓立委進入，不僅危險且不當，破壞原有互信，行政院不樂見此種溝通方式，並深表遺憾。

政院表示，藍委闖入院區後，祕書長卓榮泰出面溝通，但藍委堅持要跟賴揆見面，並要求從正門進入行政院大樓，卓榮泰不同意，雙方溝通沒共識，卓因此轉身離去，藍委則轉往監院陳情。

(中國時報)

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