放話？搶位子？背黑鍋？藍要求徹查蘇輕生疑點

2018年09月15日 04:10 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

蘇啟誠位於大阪豐中市的住宅，除了大門和玄關的兩個小燈外，房間都是漆黑一片，車庫門外停著一輛小車。（黃菁菁攝）

颱風、強震接連重創日本，台灣旅客求助無門，我駐日單位也遭罵翻，沒想到昨日竟傳出駐大阪辦事處長蘇啟誠輕生消息。國民黨團書記長曾銘宗要求，外交部長吳釗燮、駐日代表謝長廷都應負起政治責任。

搶位傳聞 要釐清事實

藍委李彥秀也提出多項質疑，包含是否相關檢討報告已確定，以及外傳有人想要駐大阪辦事處長位置，是否為此要蘇啟誠扛責，甚至有意為謝長廷卸責等，要求整件事情應徹底調查。

對於蘇啟誠輕生，曾銘宗指出，除了吳釗燮、謝長廷應負起政治責任，國民黨立委也會要求謝回國，赴外交及國防委員會進行相關事件的專案報告。他接著強調，外交部應介入調查蘇的輕生原因，是否外交部或謝長廷有處理不當、監督不周，甚至事後歸責於蘇、特定人士放話等情事，都應向外界說清楚講明白。

要求謝回國 專案報告

李彥秀則說，養成一名外交官，對國家來說十分不容易，且面對我國際空間一直受到打壓，外交官其實是非常韌性、堅強的，也是蘇啟誠熱愛的工作，沒想到在檢討事情處理、追究責任前選擇結束生命，整件事情必須好好重視，也要好好了解背後原因。

她進一步質疑，眼看就要進行檢討，到底外交體系從吳釗燮到蔡總統，對於整件事情有怎樣的檢討方向，是否內容已經確定？

放話要蘇扛責 查源頭

另外，之前有放話、如今也傳出疑似有人想要駐大阪辦事處長之位，民進黨是否因此窮盡洪荒之力要蘇扛下責任，甚至幫謝長廷卸責？而謝長廷要負責整個日本還是只有東京代表處，是否有去調度其他駐日代表處協助幫忙，還是讓底下人員孤軍奮鬥？

李彥秀接著說，看到民進黨立委表達痛心、難過，但若將問題影射到網路、媒體，只是意圖讓事情轉移焦點。民進黨在野時將小事不斷擴大、走民粹路線，但完全執政後，就四兩撥千斤、船過水無痕，什麼事情都想一筆帶過；若再不好好監督、用洪荒之力對抗這已掌握行政、立法、司法權的民進黨政府，國家發展、競爭力及外交等各方面都會繼續往下走，是一件太可怕的事情。

(中國時報)