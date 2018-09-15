羅批謝逼死一位處長 綠委回嗆

2018年09月15日 04:10 中國時報 鄭舲 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

燕子颱風重創日本關西地區，上千台灣旅客受困，駐日代表處也被抨擊無作為，我駐大阪辦事處處長蘇啟誠昨於大阪官邸輕生。之前為了替駐日代表謝長廷解套，黨內把矛頭指向大阪辦事處，但民進黨謝系立委管碧玲昨表示，「假新聞」加『一通電話』的留言，可以演變成犧牲一個外交官的生命，這不是民主政治的真諦。」

燕子颱風侵襲日本，造成關西機場交通大亂，台灣旅客滯留機場，部分民眾質疑駐日人員緊急應變作為，昨卻傳來大阪辦事處處長蘇啟誠輕生的消息，震驚各界。

總統府前副祕書長羅智強昨在臉書貼文，披露9月6日有網友在PTT放話帶風向，把救災不力推給蘇啟誠，還稱謝長廷完全管不到大阪駐日辦事處。此外，9月9日，開始有「不具名綠營人士」對媒體放話，「問題出在體制，日本各地辦事處長是公務員常任文官，考績則是外交部所管。」

羅智強抨擊，他不知道民進黨負責操作的人，晚上睡不睡得著覺，為一位文官之死遺憾，也要對這些卸責者、帶風者說：你們真可恥。他說，這是民進黨帶風向的一貫SOP，「顢頇的是謝長廷，扛責推給常任文官，現在逼死了一位處長。」

不過管碧玲說，這種時候不應該還這麼政治化，應該檢討這種輿論操作、追殺的現象，深切反省，避免類似事件再發生。她也在臉書貼出羅智強質疑謝長廷的新聞批評，「不幸犧牲一條人命，還要追殺下一個？國民黨，夠了！」

綠委蔡適應則說，現在日本警方、駐日代表處都還在調查，家屬也很難過，這個時間點不宜做什麼猜測或評論。不過有些新聞出來，造成輿論發酵，很多討論已經不僅是對政策的攻擊，甚至是人身攻擊，都可能造成外交人員的壓力。

(中國時報)