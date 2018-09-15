低調謙虛人緣佳 為責任感賠上生命

2018年09月15日 04:10 中國時報 黃菁菁

我駐大阪處長蘇啟誠輕生的惡耗傳出，讓人百感交集！駐日官員、旅日僑界、日本友人等曾與他接觸過的人都知道，他是個博學多聞、行事低調、為人謙虛、責任感重的優秀外交官。他總是笑臉迎人，對事總能一笑置之，會以輕生的方式告別官場令人錯愕！

9月7日與蘇啟誠在電話中確認風災處理之事時，他用半開玩笑的口吻無奈透露，「可能在大阪待不久了」，可見得背後的壓力有多大！熟悉外交人事制度的人士表示，「他會不會被調回台北不知道，但年底的考績可能不會好看。」

蘇啟誠當時被問到有關風災處理事宜，回應網上有人批「代表處在5日燕子颱風當天竟然放假」！他無奈解釋說，「當天沒有放假」。當天下午因為宣布電車將停駛，大阪辦事處有些雇員住得比較遠，如果沒電車會無法回家，為考慮到她們的安全，因此決定讓負責領務窗口等的幾位小姐先回家。

「辦事處窗口和官網公告，下午3點以後不收件，主要是因為擔心有國人會冒著風雨趕過來。但除了幾位雇員先離開之外，大多的工作人員都在辦公室照常上班。」雖然一一解釋外界的質疑，但他也表示，「無論如何，別人有派車，我們沒派，也難辭其咎。」即使滿腹委屈，他也不推諉卸責。

蘇啟誠是外交體系出身，從祕書一路做到處長，他的表現在外交界有目共睹。2007年擔任駐日本代表處秘書，因行事穩重、日語能力強而被馮寄台重用，馮寄台曾開玩笑稱「他出門帶了本活字典」，然而蘇行事低調，從來不搶上司風采。

蘇啟誠2013年12月被派駐那霸辦事處擔任處長，與當地政界、文化界、媒體和僑界關係良好。在沖繩時，盡職處理我國漁船被扣押等事件，接到從東京打去的詢問電話，都會不厭其煩地回答。

面對排山倒海而來的網路霸凌，媒體毫不留情的重批，加上外交部的嚴厲究責，使責任感強的蘇啟誠承受了巨大的壓力。我駐日6個館處的主管，預定15日要到大阪檢討關西風災的對應等，他卻在前1天輕生。政治掛帥、民粹當道、文官制度徹底摧毀，令人為蘇啟誠的輕生感到不值。

(中國時報)