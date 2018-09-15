學者批黃國昌最惡劣政客

圖為大陸使館協調機場派車疏運觀光客。（摘自大陸駐大阪總領事館網站）

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中國時報
／台北報導

針對台灣駐大阪辦事處長蘇啟誠在大阪官邸輕生的不幸事件，時代力量立委黃國昌卻炮口對內，指責有媒體及政黨配合大陸統戰操作，應該送進歷史的灰燼。台大政治系教授張亞中表示，問題的核心是找到蘇啟誠輕生原因，並進行檢討，此刻還在怪大陸、怪媒體，完全是從藍綠惡鬥、敵視大陸的角度看問題，黃國昌言行是最惡劣的政客嘴臉。

蘇啟誠留下遺書輕生，其中提及外界的壓力，張亞中認為，事實真相還要再了解。但蘇啟誠7月才從沖繩調到大阪去，馬上碰到救災問題，蘇啟誠當然很認真，但外交部向來媚俗，一見到社會上的批評，就把箭頭指向蘇啟誠，對一個駐外的處長而言，剛就任1個月，就遭逢檢討甚至是懲處，對人生而言是莫大羞辱，他懷疑蘇啟誠是在這種情況下才選擇輕生。

對於黃國昌不檢討原因，就劍指在野黨及媒體，張亞中認為，這是最惡劣的政客嘴臉，台灣已經到了民主社會，很多事不應該把大陸牽扯進來；蘇啟誠直接面對的是外交部，如果外交部能對蘇啟誠有相當的理解跟同情，並在第一時間抵擋外界壓力，就不會發生這樣的事。

他質疑，今天看來，外交部長吳釗燮在救災期間做了什麼？駐日代表謝長廷又做了什麼？怎麼會讓一個小小的處長去承受救災壓力？顯然外交部處理失當。

張亞中說，時代力量向來只有兩招，一招就是一切都是阿共的陰謀，另一招就是怪媒體興風作浪，基本上這兩招就是時代力量的「萬靈丹」，但這是極不負責任的作法。

他說，遇到問題應該要好好檢討，不要動不動就說是媒體煽動、共產黨在放假消息，問題的檢討要就事論事。他奉勸時代力量不要一切從藍綠惡鬥，及對大陸充滿意的角度看問題，失去自我反省檢討的能力。

(中國時報)

低調謙虛人緣佳 為責任感賠上生… 顛倒黑白 硬拗不能掩蓋真相

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