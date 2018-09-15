顛倒黑白 硬拗不能掩蓋真相

2018年09月15日 04:10 中國時報 楊孟立

駐大阪辦事處處長蘇啟誠不堪各界責罵，選擇輕生了斷，不免讓人感到唏噓。這起悲劇絕對不是單一原因造成，不論是無理的台灣旅客、不負責任的投機政客、激情的民粹、或是蒙眼、捂耳，選擇性報導的媒體，多少都要負起責任，絕對不會是推給「假新聞」這麼簡單就能結案。

颱風夜那晚，受困在關西機場的陸客被巴士載到機場島對岸的泉佐野市，再改搭駐大阪中國總領事館委託日方準備的巴士抵達大阪市。儘管大陸巴士沒進入關西機場，但有台灣遊客確實受惠，提早到達大阪市，這是鐵一般的事實。

無奈的是，時代力量立委黃國昌卻將一個生命的消逝，推給對岸的統戰，並批評媒體和政黨專門配合操作，製造假新聞。

更何況，所謂的「中國巴士載走陸客」消息釋出的第一時間，不論統獨立場的媒體都有報導，難道連綠媒都在配合統戰操作？那一夜之後衍伸的真假爭辯，我外交部與及駐日代表謝長廷的說法，媒體也都照實刊登，難道黃國昌是選擇性在看新聞嗎？

反過來看，黃國昌昨天一早在臉書上聲稱遭人跟蹤，還指控不知道是哪個行政部門派出來的特務，結果馬上就有媒體配合報導；過不了多久，證實了所謂的「特務」其實是陸委會的聯絡人。

照黃國昌的邏輯，難道自己不是在製造「假新聞」？在沒搞清楚對方的身份之前，就扣上「特務」的大帽子，這就是「假新聞」的手法，標準的作賊在喊抓賊！

蘇啟誠處長的悲劇，大家都很難過，所以更應該坦誠面對所有逼死他的原因。刁蠻卻無助的台灣旅客，是造成了他壓力的源頭；媒體結合民粹的推波助瀾，讓他深陷責罵之中不得解脫；政客不明就裡的放話，點名一個才到任不到兩個月的辦事處處長要負最大的責任，無疑是判了死刑。

硬要說是「假新聞」殺了一個人，那麼這些才是真的「假新聞」。

(中國時報)