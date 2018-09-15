蔡碧仲代縣長 花蓮風雲變色

2018年09月15日 04:10 中國時報 張孝義 、 張理國 、 張祈 ／綜合報導 ／綜合報導

前花蓮縣長傅崐萁將在中秋節後入監服刑，行政院昨核定由法務部政務次長蔡碧仲代理縣長一職，蔡已辭去次長及洗錢辦公室主任職務，17日正式上任。對此，蔡碧仲表示會盡力而為，提供自己的專業知識與經驗，並秉持行政中立的立場，服務花蓮的父老鄉親，並感受到縣政府辦理選務是公正、客觀的。

由於代理縣長時間只有3個多月，未來將何去何從？蔡碧仲說：「目前還沒有規畫。」

嫻熟法治 行政資歷豐富

行政院發言人Kolas指出，蔡碧仲為政大法律系畢業，1984年特種考試司法人員考試乙等考試推事檢察官科及格，之後累積豐富的行政資歷，於行政機關服務期間表現績優且有效率。蔡也曾任澎湖、雲林、嘉義地檢署檢察官、中華民國律師公會全國聯合會副理事長等職，嫻熟法治、深具行政能力。

此外，蔡碧仲2016年11月接任法務部政務次長，2017年3月16日行政院成立「洗錢防制辦公室」，蔡即為洗錢辦主任，在行政院公布代理花蓮縣長前，蔡碧仲正致力於亞太防制洗錢組織（APG）將於11月來台進行的第3輪洗錢防制評鑑。

協助地方 公正舉行選舉

Kolas表示，蔡碧仲是很多人意想不到的人選，媒體先前猜的不是A就是B，但由於代理時間很短，政院就是希望蔡碧仲可以帶來安定的力量，由於適逢花蓮縣長選舉，蔡碧仲曾為資深檢察官，盼藉由其相關經歷，協助年底地方公職人員選舉公正舉行，協助花蓮縣民選賢與能，順利選出為民服務的花蓮縣長人選。

行政院公布派代人選同時，前縣長傅崐萁正逐一拜訪各處室，向昔日同仁道別，縣府員工夾道歡送傅，加油聲此起彼落。傅安慰大家「忍耐一下、委屈一下」，並高喊「短時間不要懼怕，馬上就會安定，很快就會光復回來看大家，我只是暫時休息」。被問到新任代理縣長人選，傅並未回應。

外界解讀 派蔡嚴查賄選

選戰最後關鍵，中央派出「拔管大將」蔡碧仲空降花蓮，外界解讀是要「嚴查賄選」，國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏則說，「不擔心他來查賄！」他也為地方民進黨人士抱屈，認為空降代理縣長，完全不尊重地方。

先前外界點名的行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛表示，蔡出身法務背景，對公務系統也有經驗，符合短期執政需求。另位被點名的國策顧問盧博基則表尊重中央決定。

(中國時報)