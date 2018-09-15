高思博控收賄 黃偉哲駁無罪定讞

國民黨台南市長參選人高思博14日北上召開「高思博揭開黃偉哲收錢真相」記者會，直指對手黃偉哲收賄屬實。（鄧博仁攝）

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中國時報
／綜合報導
民進黨台南市長參選人黃偉哲（左）14日指高思博的爆料是不實指控。（程炳璋攝）

國民黨台南市長參選人高思博14日北上舉行記者會，指控民進黨台南市長參選人黃偉哲，違法收受400萬元政治獻金幫財團喬事，讓青山綠水成為「崑陵山安樂園」，要求黃認罪並退選，並歡迎提告。黃偉哲駁斥是不實指控，該案2010年已判無罪定讞。

「相信黃偉哲一定會說這是10多年前舊案，而且司法已還他清白！」高思博認為，這不是舊案重炒，而是前案未了；由於法院判決書認定，牛頭牌總經理蘇國課為岳父劉來欽變更墓園行賄，先後交付2筆現金100萬元及支票200萬元，合計400萬元，請託黃協助向營建署長關心了解崑陵山安樂園開發案進度，二者之間有「對價關係」。

高思博說，黃身為國會議員，看到有利可圖就收錢，令人不齒，儘管最後以「政治獻金」脫罪成功，但黃收受金錢的時間點和金錢用途，違反《政治獻金法》規定，根本就是「收賄關說」的錢。

國民黨立委吳志揚也表示，就算沒有貪汙，也有圖利罪或恐嚇得利罪；如果喬事拿錢可以用「政治獻金法」規避，難道日後立委為人民辦事，都要拿錢嗎？

國家發展基金會委任律師葉慶元表示，違反《政治獻金法》的追溯時效是20年，仍有3年等著黃。

「法院不是高家開的，並非他說違法就違法。」黃偉哲回應此為不實指控，該案2010年已判決無罪定讞，當時還是國民黨執政時期，「如果高思博以無罪定讞的官司質疑他的清白，是否也要質疑同樣無罪定讞的馬英九特別費案？」高陣營的言論若涉及意圖使人不當選，就交給律師團處理。

(中國時報)

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