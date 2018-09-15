新聞透視－空降後山藏玄機 花蓮王埋隱憂

2018年09月15日 04:10 中國時報 蕭承訓

前花蓮縣長傅崐萁即將入獄服刑，行政院決定由法務部政次蔡碧仲代理花蓮縣長3個月，如同行政院發言人所言跌破許多人眼鏡，畢竟蔡碧仲尚未完成洗錢防制評鑑的重責大任，就「臨危受命」拋下一切，接此重擔，加上蔡碧仲曾列為「拔管大將」之一，勢必交出成績單，恐對花蓮選情投下震撼彈。

曾任檢察官、律師，在歷經喪子之痛後潛心研究佛法，又在民進黨執政後出任法務部次長，蔡碧仲與綠營關係密切，特別昔日都主要是在中南部接案，多受到綠營政治人物委任，包括蘇治芬、陳明文及張花冠的官司，都可看見他的身影。

不僅如此，蔡碧仲還擔任過檢察官，處事謹慎，且一旦確立目標，就全力以赴，這是為何當初行政院成立洗錢辦公室，就挑蔡碧仲出任主任，更在此次只需要3個月代理縣長，蔡也願捨棄原來次長的職務，去接下短暫父母官的主要原因。

只是，一個與花蓮毫無淵源的法律人，被空降進入因案入獄服刑的花蓮縣長職務，要在3個月摸清花蓮縣府文化，看起來還是頗有玄機。

尤其蔡曾是檢察官、律師，還專長查辦洗錢，雖然表面要去主持縣政，負責年底縣市長選舉選務工作，但以蔡的背景，很難不讓人去想像，傅崐萁被判刑確定後，直嗆蔡英文總統為勝選，所進行司法迫害，是否會再持續。

依《地方制度法》，直轄市長、縣市長、鄉鎮市長及村里長辭職、去職、死亡者，均有代理；直轄市長由行政院派員代理，縣市長由內政部報請行政院派員代理。但法律未規定「派員代理」的準則，也就是由執政者自行考量，這回花蓮在選前3個月換縣長，又面臨縣長夫人要參選，情況相當特殊。

法理來看，蔡碧仲此行代理僅3個月，當務之急是維持縣政運作，以及做好年底九合一及公投大選，所以應嚴守行政中立，做好「看守」本分，不該節外生枝，否則壞了官派代理制度，讓官派成為政治布局的手段，將損及地方自治和民主法治精神。

(中國時報)