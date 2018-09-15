藍告林佳龍涉賄 綠批抹黑鬧劇

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中國時報
／綜合報導

國民黨台中市黨部主委陳明振昨日在黨中央召開記者會，質疑對手、台中市長林佳龍7月赴梨山出席後援會活動，餐敘有涉及賄選之虞，並徵求曾受邀餐會的檢舉人，若能提供相關事證並助檢調單位起訴犯罪，市黨部將贈獎金100萬元，他更到台中地檢署按鈴控告市長涉嫌賄選；台中地檢署表示，將依法偵辦。

台中市新聞局長卓冠廷指出，國民黨的海陸大餐鬧劇上演半個月，林佳龍已對相關人等提告，這是盧陣營短短2天內第4次抹黑林佳龍記者會及動作，呼籲能回歸正途，不要低估台中選民的智慧。

民進黨團總召李天生批評，這是負面選舉與抹黑文化，國民黨與市長參選人盧秀燕不以政見與願景爭取支持，必定會被市民唾棄；而林佳龍競選總部副主委張廖萬堅則痛批，抹黑的人居然還有臉公布假民調？國民黨敗壞選風的負面手段，無法得到人民認同。

國民黨發言人洪孟楷指出，台中市是全台第二大城市，尤其現任市長疑似賄選，更應用放大鏡檢視，具體事證絕不能被轉移焦點。

他「三問」林佳龍，首先，梨山餐會到底1桌多少錢？含酒水平均算下來，1人餐費是否超過1千元？千元以上足以構成賄選要件，難道現任市長不知道？

洪質疑，梨山餐會參與民眾可從原本20桌變30桌，代表是無差別請客，誰那麼大方宴請民眾？另外，林競選團隊過去有相關賄選判例，林佳龍10多年來沒有一絲一毫長進，對得起台中市民嗎？再怎麼會狡辯，也別想唬弄過關。

(中國時報)

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